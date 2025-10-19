Vatrogasac iz Dalmacije ostao bez nogu, a sad ponovno hoda. Traži svjedoke prometne nesreće

Prošla je godina dana od teške prometne nesreće na autocesti kod Vrgorca u kojoj je mladi vatrogasac iz Metkovića, Ante Bađun, teško stradao i ostao bez obje noge. Liječnici su se danima borili za njegov život, a obitelj i prijatelji nisu gubili nadu. Danas, zahvaljujući upornosti, rehabilitaciji i protezama, Ante ponovno hoda, ali njegova borba još nije gotova.

Nakon što je čudom preživio i doslovno stao na vlastite noge, ovaj hrabri mladić sada pokušava doći do istine o nesreći koja mu je zauvijek promijenila život. Ante poziva sve koji su tog kobnog dana svjedočili prometnoj nesreći kod Vrgorca da se jave i pomognu rasvijetliti okolnosti tragedije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

-Zahvalan sam što sam živ, ali moram znati istinu o tome što se zaista dogodilo, kaže Ante, koji ni nakon svega ne gubi vjeru ni optimizam. Danas vozi automobil, samostalno se kreće i živi poput svojih vršnjaka, ali pred njim je još jedna bitka, ona za istinu i pravdu, javlja Slobodna Dalmacija.

-Molim da se jave svjedoci koji su vidjeli sam događaj prometne nesreće 26. rujna 2024. godine u kojoj sam teško ozlijeđen na moj broj mobitela 0916105325-pozvao je Ante Bađun moguće svjedoke teške prometne nesreće koja mu je promijenila život.