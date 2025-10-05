Close Menu

Vatreno otvaranje 1. HMNL – Osam golova, preokreti i brazilski show u Makarskoj

Rapsodija pogodaka i preokreta
Prvo kolo nove sezone 1. Hrvatske malonogometne lige donijelo je pravi spektakl u Makarskoj, gdje su Novo vrijeme i Torcida Biberon remizirali u golijadi punoj preokreta — 4:4.Zanimljivo, ove su se dvije momčadi susrele i prije samo tjedan dana na istom mjestu, u polufinalu Superkupa, kada su Makarani slavili s uvjerljivih 6:1 i kasnije osvojili trofej protiv Osijeka. Ovoga puta, međutim, Splićani su pokazali puno bolju igru i kući odnijeli vrijedan bod.

Torcida je povela ranim golom Franca Jelovčića, no domaćini su brzo preokrenuli preko Gabrijela Lasića i Tonija Jelavića. Do kraja poluvremena Nikola Pavić je fantastičnim volejem poravnao na 2:2.

U nastavku se istaknuo Brazilac John Lenon, koji je nakon efektnog letećeg voleja ponovno doveo Makarane u vodstvo (3:2), a njegov sunarodnjak Gomes povećao na 4:2. Ipak, Torcida se odbila predati — golovima Jakova Hrstića i još jednim pogotkom Pavića, Splićani su došli do konačnih 4:4 i prvog boda u novoj sezoni.

Gol Lennona možete pogledati u sažetku utakmice na MaxSportu (u 2:40 minuti).

Ostali rezultati 1. kola:

  • Futsal Dinamo – Square 5:0
  • Novo vrijeme – Torcida Biberon 4:4
  • Osijek Kandit – Futsal Istra 2:2
  • Olmissum – Vrgorac 3:2
  • Crnica – Rijeka (igra se u nedjelju u 20 sati)
