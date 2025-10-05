Vatreno otvaranje 1. HMNL – Osam golova, preokreti i brazilski show u Makarskoj

Rapsodija pogodaka i preokreta

Torcida je povela ranim golom Franca Jelovčića, no domaćini su brzo preokrenuli preko Gabrijela Lasića i Tonija Jelavića. Do kraja poluvremena Nikola Pavić je fantastičnim volejem poravnao na 2:2.

U nastavku se istaknuo Brazilac John Lenon, koji je nakon efektnog letećeg voleja ponovno doveo Makarane u vodstvo (3:2), a njegov sunarodnjak Gomes povećao na 4:2. Ipak, Torcida se odbila predati — golovima Jakova Hrstića i još jednim pogotkom Pavića, Splićani su došli do konačnih 4:4 i prvog boda u novoj sezoni.

