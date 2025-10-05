Vatreno otvaranje 1. HMNL – Osam golova, preokreti i brazilski show u Makarskoj

Rapsodija pogodaka i preokreta
Torcida je povela ranim golom Franca Jelovčića, no domaćini su brzo preokrenuli preko Gabrijela Lasića i Tonija Jelavića. Do kraja poluvremena Nikola Pavić je fantastičnim volejem poravnao na 2:2.
U nastavku se istaknuo Brazilac John Lenon, koji je nakon efektnog letećeg voleja ponovno doveo Makarane u vodstvo (3:2), a njegov sunarodnjak Gomes povećao na 4:2. Ipak, Torcida se odbila predati — golovima Jakova Hrstića i još jednim pogotkom Pavića, Splićani su došli do konačnih 4:4 i prvog boda u novoj sezoni.
Gol Lennona možete pogledati u sažetku utakmice na MaxSportu (u 2:40 minuti).
Ostali rezultati 1. kola:
- Futsal Dinamo – Square 5:0
- Novo vrijeme – Torcida Biberon 4:4
- Osijek Kandit – Futsal Istra 2:2
- Olmissum – Vrgorac 3:2
- Crnica – Rijeka (igra se u nedjelju u 20 sati)
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0