'VATRENI' U OŽUJKU IGRAJU NA TURNIRU U EMIRATIMA! Sada smo doznali i protiv koga će naši reprezentativci igrati

Hrvatska će od 22. do 26. ožujka sudjelovati na Winsunited Cupu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ostali sudionici su Egipat, Tunis i Novi Zeland. ' Termin u ožujku nam je idealna prilika da kreiramo dobru atmosferu pred Euro', rekao je izbornik Dalić.

Hrvatska je prije dva mjeseca ispunila svoj glavni cilj. Pobjedom nad Armenijom na Maksimiru (1-0) naši reprezentativci su se plasirali na Europsko prvenstvo u Njemačkoj i tako spustili zastor nad još jednom sjajnom godinom u kojoj smo dogurali do finala Lige nacija. Bilo je turbulentno u kvalifikacijama za Euro, sami sebi smo zakomplicirali život porazima od Turske i Walesa, ali na kraju smo se domogli Eura i izbjegli dodatne kvalifikacije.

HNS je objavio kako će Hrvatska sudjelovati međunarodnom turniru Winsunited Cup

Izbornik Zlatko Dalić se sa svojim igračima može u miru pripremati za Europsko prvenstvo koje će nekim igračima poput Luke Modrića, Domagoja Vide pa možda i Ivana Perišića biti posljednje veliko natjecanje s reprezentacijom. Prvo okupljanje 'vatrenih' za 2024. godinu zakazano je u ožujku, a sada smo doznali i protiv koga će naši reprezentativci igrati.

HNS je objavio kako će Hrvatska sudjelovati međunarodnom turniru Winsunited Cup koji će se od 22. do 26. ožujka održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Uz Hrvatsku, na W Cupu će sudjelovati ponajbolje afričke selekcije, Egipat i Tunis, te najbolja momčad Oceanije, Novi Zeland.

Utakmice polufinala bit će odigrane 22. ožujka, nakon čega će se poražene ekipe sastati 25. ožujka u utakmici za 3. mjesto, dok će dan kasnije pobjednici polufinala zaigrati za premijerni naslov pobjednika W Cupa koji će se igrati svake dvije godine. Naknadno će biti objavljene dodatne informacije o turniru, uključujući parove polufinala te točni termini i lokacije utakmica.

"Priželjkivali smo jedan ovakav turnir na kojem ćemo odigrati dvije dobre utakmice jer su svi sudionici kvalitetne momčadi"

"Željeli smo iskoristiti termin u ožujku za ovakvu vrstu turnira, s jakim protivnicima na jednom mjestu, što nije bilo lako organizirati. No, hrvatska reprezentacija ima veliki ugled, posebno zahvaljujući rezultatima proteklih pet godina, te smo uspjeli pronaći odlično rješenje koje se po svim parametrima uklapa u ono što je želio stručni stožer na čelu s izbornikom Dalićem. Protivnici su po mjeri, a boravak u Emiratima prvenstveno će poslužiti za stvaranje kvalitetne 'kemije' na terenu i izvan njega uoči Eura u Njemačkoj", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

"Priželjkivali smo jedan ovakav turnir na kojem ćemo odigrati dvije dobre utakmice jer su svi sudionici kvalitetne momčadi. Pritom ćemo imati odlične uvjete za trening i rad, a boravak u Emiratima prvenstveno ćemo iskoristiti za 'team-building', kao što je to bio slučaj 2022. na prijateljskom turniru u Dohi. Termin u ožujku nam je idealna prilika da postavimo dobre temelje i kreiramo pravu atmosferu za sve ono što nas čeka na ljeto u Njemačkoj", izjavio je izbornik Zlatko Dalić.

Uz to, 'Vatreni' će 3. lipnja na Rujevici igrati prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije, no ne bi to trebala biti i generalka pred Euro. Očekuje se još prijateljski ogled, ali protivnik još nije poznat.

U vitrinama HNS-a pospremljeni su srebro i bronca sa SP-a, tu je i srebrna medalja iz Lige nacija. Taman ima mjesta za još jednu koju svi sanjamo. A to je europska medalja i nadamo se, zlatnog sjaja. Tko zna, možda će se ona kovati upravo u Emiratima.