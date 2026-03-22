Vaterpolistice Jadrana su u finalu Challenger kupa, evo gdje ih možete gledati

Jadranašice su napravile veliki korak i izborile finale Challenger kupa na Malti.

U polufinalu su Splićanke svladale njemački Esslingen nakon prave drame peteraca. Sastav sa Zvončaca odlično je otvorio susret i vrlo brzo stekao uvjerljivu prednost, koja je u jednom trenutku iznosila i osam pogodaka razlike (10:2). Ipak, Njemice se nisu predavale te su serijom pogodaka uspjele potpuno anulirati zaostatak i vratiti utakmicu u egal.

U neizvjesnoj završnici igralo se 'gol za gol' a odluka o pobjednicama na kraju je pala nakon izvođenja peteraca. Tu su smirenije i preciznije bile jadranašice, koje su izborile plasman u finale.

Najistaknutije kod pobjednica bile su Neli Janković 6 i Magdalena Butić 4 gola, dok je cijela ekipa pokazala karakter u trenucima kada se susret lomio, što je rekao i Dejan Savičević.

- Ovo je bila utakmica koja je testirala karakter, i mogu samo reći da sam izuzetno ponosan na svoju ekipu. Nakon velike borbe i drame peteraca, cure su pokazale mirnoću, hrabrost i vjeru jedna u drugu kada je bilo najteže. Nije bilo savršeno, ali upravo u takvim trenucima vidi se prava snaga ekipe. Ostale su zajedno, držale fokus i zasluženo izborile finale.

U finalu nas čeka fantastična ekipa iz Turske koja je s razlogom favorit. Poštujemo ih, ali vjerujemo u sebe i dat ćemo sve od sebe da budemo na najvišoj razini – jasno će iz Malte Savičević, koji je uz Hrvoja Koljanina u stožeru Jadrana, jer je glavni trener Vinko Rossi bio spriječen za odlazak na put.

U finalu, koje je na rasporedu danas od 16.45, Jadran čeka vrlo zahtjevan suparnik: turski Göztepe. Riječ je o ekipi s kojom su Splićanke već igrale početkom mjeseca u Izmiru, kada su Turkinje slavile 16:8, pa će ovo biti prilika za uzvrat, jasno će to i kapetanica Magdalena Butić.

- Očekuje nas još teža utakmica nego ova protiv Esslingena. Ne pamtimo sjajne uspomene iz Turske, ali smo spremne i želimo im uzvratiti za teški poraz. Dat ćemo sve od sebe, pokušat da se ove rupe iz polufinala ne ponove. Ako budemo igrale sve za jednu, jedna za sve, sigurna sam da će utakmica teći dobro – najavila je kapetanica Butić.

Finale s Malte, s početkom od 16.45 možete pratiti uživo na YouTube kanalu European Aquaticsa OVDJE.