VARAŽDIN – HAJDUK 1-1: Tvrda i sadržajna utakmica u Varaždinu, Bijeli uzeli bod

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 igrali protiv Varaždina utakmicu 24. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je ostao neriješen, 1:1. Hajduk je poveo preko Rebića u 23. minuti, no u 41. je Tavares poravnao rezultat.

Trener Garcia u odnosu na susret s Rijekom mogao je računati na Rebića koji je odradio suspenziju zbog četiri žuta kartona, dok u kadru nije bilo Sigura koji je u Jadranskom derbiju dobio izravni crveni karton. Zbog ozljeda i dalje su izvan sastava Almena i Diallo.

U kadru Varaždina zbog četiri žuta kartona nije bilo Škaričića i Vuka.

Glavni je sudac utakmice bio Ante Čulina iz Zagreba, pomagali su mu Anto Marić i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti je sudac bio Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR je sudac bio Fran Jović, a asistent VAR suca Ivan Vučković, obojica iz Zagreba.

Hajduk je prvi zaprijetio u prvoj minuti kada je Brajković šutirao, a Boršić odbio u korner, no nije bilo veće opasnosti po gol domaćina. Minutu je potom Rebić šutirao, otišlo je u novi korner, a nakon toga u još jedan, no pokušaji Bijelih nisu pronašli put do mreže. U sedmoj je minuti pokušao Duvnjak, no lopta je otišla daleko od okvira gola. Dvije minute kasnije Rebić je ubacio s lijeve strane, a Boršić izbio izvan igre za četvrti Hajdukov korner koji nije bio opasan. U 13. je minuti Latković pucao iz daljine, bio je to lak plijen za Silića. Minutu je potom Rebić poslao prizemnu loptu prema Livaji, očistili su domaćini.

U 15. je minuti Rebić ostao ležati na travnjaku nakon što ga je Latković nagazio po zglobu, Čulina nije zaustavio igru, iako je Rebić ostao ležati, ali domaćini su izbacili loptu, a Hajdukovo se krilo potom pridiglo i nastavio s igrom. U 19. je minuti Hajduk imao novi korner, međutim, ponovno nije bilo opasnosti po gol Varaždinaca. Minutu potom Rebić je ubacio, a Hrgović je izborio korner. U 23. minuti Hajduk je došao u vodstvo: Brajković je ubacio u kazneni prostor, Livaja je stigao do lopte nakon odbijanca i škaricama poslao loptu do natrčalog Rebića koji je zatresao mrežu za 0:1. Četiri minute kasnije Mamić je pokušao driblingom doći u izglednu poziciju za udarac, ali lopta mu je pobjegla. U 28. je minuti lopta je došla do Tavaresa, intervenirao je Raçi, a potom je Duvnjak pucao iznad vrata.

U 31. je minuti Hajduk zaradio novi korner, ali ponovno bez previše posla za Zeleniku. Dvije je minuti Posinković ubacio, no Silić je pravovremeno izišao s gola i uhvatio loptu. U 35. je minuti Varaždin Mamut prebacio Silića i zatresao mrežu Bijelih, no ranije je signalizirano zaleđe, stoga je pogodak poništen. Dvije minute kasnije Tavares je ubacio, a Splićani su izbili loptu u korner, prvi Varaždinov na utakmici. Latković je ubacio, a Silić je otklonio. U 41. je minuti Tavares poravnao rezultat: s ruba kaznenog udarca pogodio je gredu, a lopta je potom završila u golu za 1:1. Dvije minute potom Mamut je ponovno zatresao mrežu, no opet je signalizirano zaleđe. U 45. minuti Zelenika se dobro opružio na Livajin šut, nije bilo gola.

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo s rezultatom 1:1.

Drugo je poluvrijeme krenulo bez promjena u sastavu, a na samom je početku Hrgović poslao prizemnu loptu kroz peterac, međutim, nitko nije ispratio akciju. U 48. je minuti Mamut srušio Raçija, nije bilo žutog kartona. U 50. je minuti požutio Lesjak zbog prekršaja. Potom je Rebić ubacio, no otišlo je u novi korner. Ubacio je Guillamón, Rebić je preskočio loptu, no nije bilo nikoga na drugoj stativi. U 51. je minuti Rebić tražio Pukštasa, no on nije uspio stići loptu. U 54. su minuti Varaždinci su nadigrali obranu Hajduka i izišli tri na dva, na Hrgovića i Silića. Hrgović je dobro reagirao i presjekao loptu, a odmah nakon toga Mamut je pokušao zaprijetiti glavom, no lopta je otišla pokraj stative. U 58. je minuti Canjuga zakasnio i ušao u Pukštasa, nije bilo žutog kartona. Minutu je potom Punčec zamijenio Latkovića.

U 62. je minuti Pukštas pucao glavom, Brajković je pokušao u padu, no Zelenika je stigao na odbijanac prije Livaje i odbio u korner iz kojeg se nije razvilo ništa. Tri je minute kasnije Pajaziti ostao nečuvan i bio u čistoj šansi, ali Punčec je blokirao siguran gol. U 68. je minuti Hajduk Brajković srušen, Hajduk je imao slobodni udarac koji je završio Pukštasevim pokušajem izvan okvira gola. Marina je potom zamijenio Duvnjaka, a Jurić Mamuta. U 70. minuti Jurić je krenuo prema naprijed, a Silić ga je dodirnuo. Odmah je dosuđen penal, iako je izgledalo da je Jurić bio u zaleđu. Nakon provjere VAR-a, Čulina je dosudio zaleđe. Tri je minute kasnije požutio Hodak nakon prekršaja nad Canjugom. U 74. je minuti Varaždin imalo dobru priliku, no Tavares nije uspio zahvatiti loptu.

U 78. je minuti Šego zamijenio Hodaka. Dvije minute kasnije Rebić je ponovno pokušao prizemnim ubačajem, otišlo je u korner iz kojeg nije bilo veće prilike za goste. U 81. je minuti Mladenovski dobio žuti karton, a Hajduk slobodni udarac. Izveo ga je Hrgović, ali nakon gužve u kaznenom prostoru, douđen je prekršaj u napadu. Dvije minute kasnije Skoko je zamijenio Pajazitija, a Melnjak Hrgovića. U 84. je minuti požutio Mladenovski koji je već imao žuti karton od prije tri minute, Varaždin će susret nastaviti s igračem manje. Guillamón je izveo slobodni udarac, bio je to lak plijen za domaćeg vratara. Dvije je minute kasnije Tavaresa zamijenio Tepšić. U 89. je minuti ubacio Šego, Pukštas nije uspio dobro zahvatiti loptu.

U prvoj je minuti petominutne sudačke nadoknade Rebić izborio novi korner, no Splićani ponovno bezidejno reagiraju. U trećoj su minuti prijetili Brajković i Melnjak, no bezuspješno. Minutu nakon pokušao je Šego škaricama, otišlo je daleko od gola. U petoj minuti Brajković je ubacio, Livaja nije stigao do lopte jer je pao, signalizirao je da ga je Punčec povlačio za dres, no Čulina je pokazao na korner zastavicu. Guillamón je potom prebacio cijeli kazneni prostor i izbio u gol-aut, a Čulina je odmah nakon toga označio kraj utakmice.

VARAŽDIN: Zelenika - Posinković, Mladenovski, Lesjak, Boršić - Canjuga, Duvnjak - Latković, Mamić, Tavares - Mamut

Klupa: Silić, Puclin, Jurić, Bočkaj, Punčec, Tepšić, Sikošek, Marina

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić -Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Kalik, Šego, Melnjak, Krovinović, Bamba, Šarlija, Skelin, Skoko