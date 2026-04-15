Pogledajte kako je pao ključni čovjek balkanskog narko kartela: Mreža u Europu slala tone kokaina

Velika akcija usmjerena protiv Balkanskog kartela kulminirala je 15. travnja 2026. uhićenjem jednog od najtraženijih kriminalaca na području Crne Gore, ali i nizom privođenja diljem Europe. Operacija je provedena uz snažnu potporu Europola, a rezultirala je razbijanjem mreže odgovorne za višetonjske pošiljke droge prema Europskoj uniji.

Ukupno je uhićeno 12 osumnjičenih osoba, uključujući i tzv. High Value Target (HVT), koji je lociran i priveden u Crnoj Gori. Četiri osobe uhićene su na području Njemačke, gdje su istražitelji paralelno razbijali logističku mrežu.

Razotkrivena sofisticirana kriminalna organizacija

Istraga je pokazala da se radi o iznimno dobro organiziranoj skupini koja je djelovala na međunarodnoj razini. Osumnjičeni su imali različite uloge – od financijera do koordinatora i logističara, čime su činili čvrsto povezanu kriminalnu strukturu.

U operaciji su, uz Crnu Goru i Njemačku, sudjelovale i službe iz Austrije i Španjolske, potvrđujući širinu djelovanja ove mreže.

Tone kokaina i kanabisa završavale u Europi

Prema podacima pravosudnih tijela, protiv više osumnjičenih podignute su optužnice zbog sudjelovanja u krijumčarenju čak 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa u razdoblju od listopada 2024. do travnja 2026.

Droga je zaplijenjena u čak 12 odvojenih operacija provedenih u državama Europske unije i Južne Amerike. Istražitelji vjeruju da je mreža koristila pomorske i zračne rute, uz sofisticirane metode skrivanja u kontejnerima i drugim oblicima prijevoza.

Droga stizala iz više dijelova svijeta

Kriminalna skupina nije djelovala samo na relaciji Europa – Južna Amerika. Sumnja se da su kanabis krijumčarili i preko država poput Albanije, Tajlanda i Sjedinjenih Američkih Država.

Takva razgranata mreža potvrđuje da je riječ o jednoj od ozbiljnijih kriminalnih struktura koje su posljednjih godina djelovale na području Europe.

Europol koordinirao akciju i pružio ključnu potporu

U operaciji je sudjelovalo oko 100 policijskih službenika, a ključnu ulogu u koordinaciji imao je Europol. Osigurana je kontinuirana razmjena informacija, analitička podrška i logistička pomoć tijekom cijele istrage.

Prikupljeni obavještajni podaci otkrili su dobro prikrivenu mrežu koja je djelovala preko više kontinenata. Europol je također osigurao financijska sredstva za posebnu opremu i operativne potrebe.

U akciji su sudjelovale i institucije poput austrijskog Bundeskriminalamta, njemačkog Saveznog kriminalističkog ureda, policije pokrajine Hessen te španjolske Guardia Civil, čime je još jednom potvrđena važnost međunarodne suradnje u borbi protiv organiziranog kriminala.