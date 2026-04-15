Jubilarni 20. Rogoznički kup okupio 77 jedriličara iz 16 država

Rogoznica je od 9. do 12. travnja bila središte vrhunskog modelarskog jedrenja, ugostivši jubilarni 20. Rogoznički kup, ujedno i Otvoreno prvenstvo Hrvatske za klasu IOM. U organizaciji Jedriličarskog kluba Val, uz podršku Općine Rogoznica i Turističke zajednice Rogoznice, ova prestižna regata okupila je čak 77 jedriličara i jedriličarki iz 16 država s četiri kontinenta, potvrdivši svoj međunarodni ugled i sve veću popularnost.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najmasovnija navigacijska regata u povijesti natjecanja

Natjecanje je započelo u četvrtak revijalnom navigacijskom regatom podijeljenom u tri etape. Ruta duga oko tri nautičke milje okupila je 46 jedrilica na zajedničkom startu, što je čini najmasovnijom navigacijom u povijesti ovog natjecanja. Uz lagani jugozapadnjak, jedriličari su cijelu rutu odjedrili brzo i učinkovito, a uz kraće pauze između etapa regata je završena za približno dva sata.

Nakon navigacijske regate uslijedio je glavni dio programa – Otvoreno prvenstvo Hrvatske, koje se jedrilo tijekom sva četiri dana. Flota je bila podijeljena u četiri skupine, pri čemu su prva dva dana bila rezervirana za kvalifikacije, a posljednja dva za finalna jedrenja. Tijekom kvalifikacija skupine su se izmjenjivale ovisno o rezultatima prethodnih plovova, dok su u finalnom dijelu ostale nepromijenjene sve do završetka natjecanja.

Regata se odvijala na dvije različite lokacije, prilagođene smjeru vjetra. Prvog i četvrtog dana jedrilo se na poziciji pogodnoj za zapadne i jugoistočne vjetrove, dok su drugi i treći dan obilježeni jedrenjem po stabilnom jugozapadnjaku na rezervnoj lokaciji u staroj jezgri. Većinu vremena prevladavali su uvjeti za korištenje najvećih jedara, dok je tek posljednjeg dana zapuhalo jače, što je natjecatelje primoralo na prilagodbu i korištenje manjih jedara.

Jaka međunarodna konkurencija i nastup azijske prvakinje

Konkurencija je bila iznimno snažna, a jedrenja neizvjesna i dinamična. Na regati je sudjelovalo čak 15 jedriličara iz zlatne skupine prošlogodišnjeg Europskog prvenstva, što dodatno potvrđuje visoku razinu natjecanja. Posebnu pozornost privukla je i Luningning Chen, aktualna prvakinja Azije, kojoj je ovo bio prvi nastup na europskom tlu.

Organizatori su se i ove godine dodatno potrudili približiti natjecanje široj publici, organiziravši videoprijenos uživo putem platforme YouTube, čime je regata bila dostupna gledateljima diljem svijeta.

Unatoč vrlo ozbiljnom i oštrom jedrenju te povremeno zahtjevnim uvjetima na moru, zabilježen je tek jedan ozbiljniji incident. Tijekom jednog od plovova došlo je do oštećenja jedne jedrilice, pri čemu je otpala peraja. Situacija je, srećom, imala pozitivan rasplet zahvaljujući džentlmenskoj gesti Marine Frapa, čiji je službeni ronilac uspješno izronio izgubljeni dio i omogućio natjecatelju nastavak sudjelovanja. Ovogodišnje izdanje regate obilježila je i veća zastupljenost mladih jedriličara, što ulijeva dodatni optimizam za budućnost ovog sporta. Dvadeseti Rogoznički kup još je jednom pokazao kako Rogoznica s pravom nosi status jednog od najvažnijih europskih središta radijski upravljanog jedrenja, spajajući vrhunsku organizaciju, atraktivne uvjete i međunarodni sportski duh.

Robert Matulja do naslova pobjednika

Naslov pobjednika 20. Rogozničkog kupa osvojio je europski prvak Robert Matulja iz JK Opatija. Drugo mjesto pripalo je Zvonku Jelačiću iz JK Zenta, dok je treći bio Marko Matić iz JK Trogir. U ostalim kategorijama slavili su Matthias Patzer u srebrnoj skupini, Marin Bizjak u brončanoj, a Graham Lewis u smaragdnoj skupini. Najbolja žena bila je Luningning Chen iz Kine, dok je u konkurenciji do 16 godina prvo mjesto osvojio Zhang Zhenkun. U kategoriji do 25 godina slavio je Tonko Puljiz.

Najuspješniji u kategoriji master bio je Elio Cavallo, u kategoriji grand master Jari Heiskanen, u kategoriji great grand master Fabio Barindelli, dok je među legendama najbolji bio Chuck Millican. Navigacijsku regatu osvojio je Jan Springer iz Poljske.