Dalmatinski bajkeri u humanitarnom defileu prikupili šest tisuća eura za Županijsku udrugu slijepih Split

Na defileu kojim je otvorena nova moto sezona prikupljeno je šest tisuća eura za Županijsku udrugu slijepih Split. Više od 300 bajkera iz šest dalmatinskih moto klubova i njihovih prijatelja na dva kotača iz cijele Dalmacije i šire okupilo se tim povodom, a tradicionalno druženje i ove je godine imalo humanitarni karakter.

Događaj su zajednički organizirali Moto klub Noćni jahači iz Trilja, Moto klub Vuk Samotnjak iz Splita, kaštelanski moto klubovi Uspomena, Quantum i Sjene te kliški Moto klub Free Riders, nastavljajući dugogodišnju praksu povezivanja otvaranja moto sezone s inicijativama kojima pomažu najpotrebitijima.

„Ovo je dokaz da bajkeri nisu samo zaljubljenici u motore i cestu, nego i zajednica koja stoji iza humanih vrijednosti. Ponosni smo što smo zajednički prikupili šest tisuća eura koji će pomoći Županijskoj udruzi slijepih Split u njihovim programima i svakodnevnom radu“, rekao je predsjednik Moto kluba Quantum Kristijan Matan.

Organizatori ističu kako je ovo tek dio njihovih aktivnosti te najavljuju nastavak humanitarnog djelovanja tijekom cijele godine, po čemu su ovi klubovi već prepoznatljivi u Dalmaciji.