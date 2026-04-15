"PAO" 28-GODIŠNJAK IZ MAKARSKE Kapitalna zapljena policije "teška" gotovo četvrt milijuna eura: 29 kilograma kokaina, amfetamina i marihuane

Tim policijskih službenika PU splitsko-dalmatinske, posebno formiran za provođenje mjera i radnji u cilju suzbijanja zlouporaba droga, u koordinaciji sa Službom kriminaliteta droge dovršili su još jedno kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je realizirana najveća zapljena kokaina na području Splitsko-dalmatinske županije.

U utorak, 14. travnja 2026.godine u večernjim satima krenula je realizacija istraživanja na području Makarske. Uhićen je jedan muškarac, a policijski službenici su tijekom provedene pretrage stana, vozila i drugih prostorija koje koristi pronašli i oduzeli 7 kilograma i 996 grama kokaina, 3 kilograma amfetamina i 18 kilograma marihuane.

Također, tijekom pretrage policijski službenici su uz drogu pronašli digitalnu vagu za precizno mjerenje, ručnu bombu, streljivo i 57 tisuća eura za koje postoji osnovana sumnja da potječe od preprodaje droge.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje u namjeru daljnje ilegalne preprodaje s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi.

Vrijednost oduzete droge procjenjuje se na oko 240 tisuća eura, a daljnjom preprodajom na ilegalnom tržištu bila bi ostvarena znatno veća protupravna imovinska korist.

Nakon dovršenog istraživanja utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Kaznena prijava je podnesena protiv dvije osobe, a 28-godišnjak će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzornik.