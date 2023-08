VARAŽDIN – HAJDUK 1-1: Remi na poluvremenu uz nedosuđeni kazneni udarac i poništen gol Hajduka

Hajduk od 19:00 sati gostuje kod Varaždina u sklopu 6. kola SuperSport HNL-a. Prvoplasirani Splićani u prošlom su kolu savladali Rudeš golovima Melnjaka i Livaje i nastavili su stopostotni niz u prvenstvu uz 12 uzetih bodova u 4 susreta. Varaždinci su porazili istog protivnika prije 2 tjedna i također ne znaju za poraz, a trenutačno su na 4. mjestu prvenstvene ljestvice. Trener Adnan Čustović vodit će ovu utakmicu zbog suspenzije Ivana Leke, a ne može računati na ozlijeđenog Pukštasa i Vuškovića te Mlakara koji je pred odlaskom u Pisu, a u sastav se vratio Ferro nakon manje ozlijede. Benrahou će startati od prve minute umjesto Odjidje-Ofoea.

Prvi su konkretnije zaprijetili Bijeli u 5. minuti, Krovinović je prošao lijevo i ubacio na 3 metra, a Dolček je glavom gađao drugu vratnicu, no iz te se akcije nije ništa konkretnije nije razvilo. Tri minute kasnije pucao je Livaja, Jelenić je blokirao nogom, a zatim i rukom, no Jović i VAR soba nisu se oglasili. U 10. minuti Varaždinci su pokušalo preko Pilja, ali lopta završava u bloku. Minutu kasnije Melnjak je uputio loptu između udarca i ubačaja, ali lopta je otišla u gol-aut. Potom je Livaja poslao loptu u peterac, no nitko se od igrača nije snašao. U 13. minuti opalio je Melnjak sa 17 metara, lopta je prohujala pokraj vratnice.

U 17. je minuti Pilj ostao na travnjaku, nakratko mu se ukazivala liječnička pomoć, ali vratio se na travnjak. Četiri minute kasnije Lučić je poslao dugu loptu do Livaje, a napadač Bijelih nije stigao do lopte. U 23. se minuti Pilj okušao na udarcu s 13 metara nakon svih spletkarenja oko Hajdukova gola, ali Lučić je mirno obranio taj udarac. Tri minute kasnije zaprijetio je Belcar, a Šarlija je bio dobro postavljen. U 29. minuti prva akcija po desnoj strani i prvi gol: Livaja je ubacio na peterac, a tamo je utrčao Krovinović koji glavom pogađa za vodstvo Bijelih 0:1.

Brzo su se pribrali Varaždinci, u 36. minuti poravnavaju rezultat: Belcar je dobio loptu na rubu kaznenog prostora i poslao je u gornji lijevi Lučićev kut za 1:1. S druge strane, Benrahou se izvukao lijevo, ušao u kazneni prostor, je igrao rukom, Bel je pokazao prvo na bijelu točku, a svirano je zaleđe nakon poduže provjere i povlačenja linija. U 44. minuti Vukčević je pokušao škaricama, ali nije dobro zahvatio loptu. Potom je Hajduk zaprijetio s druge strane sa 16 metara, ali Zelenika je obranio. U 45. je minuti Dolček našao Livaju koji gađa ravno u vratara Varaždina, a Zelenika je obranio. U prvoj minuti sučeve četverominutne nadonkade Livaja je majstorski podvalio loptu za Benrahoua koji je dodao Dolčeku, a desno krilo Bijelih pogađa za 1:2, no nakon provjere VAR-a svirano je zaleđe Livaje. U petoj minuti nadoknade Šegin je udarac obranio Lučić, dok s druge strane Dolček nakon vaganja pronalazi Krovinovića koji nije precizan, što je je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena.

VARAŽDIN: Zelenika - Vukčević, Jelenić, Pёllumbi, Boršić - Postonjski, Pilj - Mitrovski, Belcar, Šego - Brodić

Klupa: J. Silić, Bručić, Nekić, Vuk, Lusavec, Kolarić, Elezi, Škaričić, Domjanić, Vukušić, Levanić

HAJDUK: Lučić - Moufi, Šarlija, Diallo, Melnjak - Sigur, Krovinović - Dolček, Benrahou, Sahiti - Livaja. Klupa: Silić, Ferro, Odjidja-Ofoe, Kalik, Elez, Dajaku, Mikanović, Brajković, Lauš, Čuić