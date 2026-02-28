VARAŽDIN – HAJDUK 1-1: Nema promjene rezultata u drugom dijelu, Varaždinu dosuđen penal pa onda poništen

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 17:45 igraju protiv Varaždina utakmicu 24. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je 1:1. Hajduk je poveo preko Rebića u 23. minuti, no u 41. je Tavares poravnao rezultat.

Bijeli se trenutačno nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 46 bodova, odnosno pet manje od trenutačno vodećeg Dinama. Momčad trenera Garcije u nedjelju je upisala treću uzastopnu pobjedu savladavši Rijeku s 1:0 na Poljudu, pogotkom Livaje na asistenciju Marešića.

Hajduk u ovoj sezoni još nije uspio pobijediti Varaždin. U prvoj utakmici odigranoj u rujnu Varaždin je na domaćem terenu slavio s 2:0, dok je u studenom na Poljudu rezultat bio 1:1.

Glavni sudac utakmice je Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Anto Marić i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Fran Jović, a asistent VAR suca Ivan Vučković, obojica iz Zagreba.

U 23. minuti Hajduk je došao u vodstvo: Brajković je ubacio u kazneni prostor, Livaja je stigao do lopte nakon odbijanca i škaricama poslao loptu do natrčalog Rebića koji je zatresao mrežu za 0:1.

U 35. je minuti Varaždin Mamut prebacio Silića i zatresao mrežu Bijelih, no ranije je signalizirano zaleđe, stoga je pogodak poništen.

U 41. je minuti Tavares poravnao rezultat: s ruba kaznenog udarca pogodio je gredu, a lopta je potom završila u golu za 1:1.

U 43. je minuti Mamut ponovno zatresao mrežu, no ponovno je signalizirano zaleđe.

U 50. je minuti požutio Lesjak zbog prekršaja.

U 70. minuti Jurić je krenuo prema naprijed, a Silić ga je dodirnuo. Odmah je dosuđen penal, iako je izgledalo da je Jurić bio u zaleđu. Nakon provjere VAR-a, Čulina je dosudio zaleđe.

U 73. je minuti požutio Hodak nakon prekršaja nad Canjugom.

VARAŽDIN: Zelenika - Posinković, Mladenovski, Lesjak, Boršić - Canjuga, Duvnjak - Latković, Mamić, Tavares - Mamut

Klupa: Silić, Puclin, Jurić, Bočkaj, Punčec, Tepšić, Sikošek, Marina

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić -Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Kalik, Šego, Melnjak, Krovinović, Bamba, Šarlija, Skelin, Skoko