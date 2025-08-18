Varaju li nas sa sladoledima? ‘Posebno pazite na ova tri okusa’

Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj turistička vodičica iz Rima daje savjete kako prepoznati pravi talijanski gelato. Prvo pravilo je, kako tvrdi, posuda. Ona mora biti ravna. Nekad imaju poklopce pa vam čak ni ne pokažu sladoled.

Nadalje, otkriva i što se krije iza ‘planina sladoleda’. “Ako vidite tako nešto, što oni zapravo pokušavaju? Impresionirati vas. No, u stvarnosti umute sladoled tako da naraste i napuni se zrakom, a tijekom večeri on opet splasne. Dakle, doslovno plaćate zrak”.

Nadalje napominje kako bi trebalo posebno obratiti pažnju na ova tri okusa. “Sladoled od banana svakako treba biti bijele boje, a ne žute jer ne jedemo koru. Znam da to zvuči poprilično očito, ali puno ljudi misli da bi sladoled s okusom banane trebao biti žut. Nadalje, sladoled os pistacija treba imati zemljano zagasitu boju, nikako jarko zelenu. Treće, sladoled od mente se radi od ekstrakta mente koji daje svijetlu nijansu zelene, a nikako fluorescentnu koja svijetli u mraku”.

Zatim kaže i da treba pripaziti ako se nađete u slastičarnici koja nudi previše okusa. “Postoji jedna blizu Panteona sa 150 okusa. Nije moguće da su svi domaće proizvodnje, moraju biti industrijski”.

Na kraju je objasnila po čemu se razlikuju sladoled i gelato. Sladoled (ice cream) radi se od vrhnja (cream), dok se gelato radi od mlijeka (tal. latte). Zato se gelato brže topi od sladoleda, osobito tijekom vrućeg ljetnog dana.

