Vandali u susjedstvu opljačkali i uništili više od stotinu grobova

Policija istražuje krađe i skrnavljenje grobova koje su građani prijavili na grobljima u Škofijama i Svetom Antonu. Kako je za STA rekao šef operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Koper, David Iskra, točan iznos štete još nije poznat, jer ovisi od prijava žrtava i mijenja se iz sata u sat. Šteta je već premašila 20.000 eura.

Marko Ugrin iz javnog preduzeća Marjetica Koper, koje upravlja grobljima, rekao je za STA da se redovno uočavaju djela poput krađe i uništavanja grobnih mjesta, ali je pričinjena šteta, posebno na Škofijama, ovog puta znatno veća nego u sličnim prošlim slučajevima, piše N1.

Kazna do tri godine zatvora

Kako je Policijska uprava Kopar napisala u priopćenju za javnost, radi se o kaznenim djelima krađe, ometanja sprovoda i skrnavljenja groba, za koja je predviđena kazna do tri godine zatvora. Prema policiji, grobovi su oštećeni, razmeteni ili na drugi način teško oskrnavljeni. Nepoznati počinitelj je također protupravno prisvojio razne grobne priloge.

Ukupno oštećeno 110 grobova

"Ukupno je oštećeno 110 grobova, od čega 79 na Škofijama i 31 u Svetom Antonu", dodao je Iskra. Prema njegovoj procjeni, ukupna zabilježena šteta može se povećati nakon što se prime dodatne prijave.

Policija, koja je pregledala mjesto događaja i provela druge hitne istražne mjere, stoga poziva žrtve da što prije prijave štetu. Svi zakupci grobova trebaju provjeriti stanje na groblju na kojem su unajmili grob, te u slučaju navedenih neopravdanih intervencija u grobu prijaviti incident najbližoj policijskoj postaji.