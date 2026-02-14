Valentinovo uz Elvisa Presleya u Tijardoviću

Danas će se povodom Valentinova održati koncert Saše Jakelića i Orkestra HRM-a u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića.

Dirigent: Tonči Ćićerić

Program

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra

Arthur “Big Boy” Crudup: That’s All Right

Otis Blackwell: All Shook Up

Roy Turk / Lou Handman: Are You Lonesome Tonight

Wayne Carson / Mark James / Johnny Christopher: Always on My Mind

Gilbert Bécaud / Carl Sigman: What Now My Love

Dennis Linde: Burning Love

Mae Boren Axton / Tommy Durden / Elvis Presley: Heartbreak Hotel

Barry Mann / Phil Spector / Cynthia Weil: You’ve Lost That Lovin’ Feelin’

Mickey Newbury: An American Trilogy

George Weiss / Hugo Peretti / Luigi Creatore: Can’t Help Falling in Love

Eduardo di Capua / Aaron Schroeder / Wally Gold: It’s Now or Never

George R. Poulton / Elvis Presley / Vera Matson: Love Me Tender

Don Gibson: I Can’t Stop Loving You

Walter Earl Brown: If I Can Dream

Mark James: Suspicious Minds

Claude François / Jacques Revaux / Paul Anka: My Way

Koncert Valentinovo uz Elvisa Presleya oblikovan je kao dramaturški zaokružena večer u kojoj se romantični i refleksivni sloj Presleyjeva opusa sagledava u širem glazbenom i kulturnom okviru. Program započinje Straussovim Also sprach Zarathustra, a nastavlja Presleyjevim ljubavnim pjesmama u kojima se prepoznaju utjecaji gospela, bluesa i countryja, oblikovani kroz melodijski idiom koji je masovnoj publici sredine 20. stoljeća bio blizak.

Središnji dio večeri donosi niz Presleyjevih pjesama koje obuhvaćaju različite faze njegova stvaralaštva: od ranog rock’n’rolla (That’s All Right, All Shook Up), preko klasika obilježenih introspekcijom i intimnijim vokalnim izrazom (Are You Lonesome Tonight, Always on My Mind, Can’t Help Falling in Love), do velikih koncertnih brojeva kasnijeg razdoblja (Suspicious Minds, If I Can Dream, My Way). Program je pritom koncipiran tako da se izmjenjuju energija, lirika i refleksivnost, gradeći jasnu glazbenu dramaturgiju večeri.

Saša Jakelić pripada pjevačima čija je karijera oblikovana širokim rasponom stilova i izvođačkih iskustava. Djelovao je na području zabavne, operne i tradicijske glazbe, nastupao i osvajao nagrade na najvažnijim hrvatskim festivalima, sudjelovao u osnivanju klape Šufit te ostvario brojne vokalne suradnje. Njegovo operno usavršavanje, među ostalim kod Carla Bergonzija, kao i sudjelovanje na natjecanju Operalia u Valenciji, upućuju na temeljitu vokalnu izobrazbu, dok autorski i aranžerski rad u popularnoj glazbi govori o jasnom osjećaju za formu, tekst i komunikaciju s publikom. Upravo ta kombinacija iskustava omogućuje mu uvjerljivo tumačenje Presleyjevih pjesama.

Orkestar Hrvatske ratne mornarice, pod ravnanjem Tončija Ćićerića, oblikuje zvukovni okvir koji Presleyjevim pjesmama daje koncertnu širinu, a pažljivo izrađeni aranžmani omogućuju da se popularni repertoar prenese u zaokružen koncertni kontekst.

Valentinovo uz Elvisa Presleya donosi večer posvećenu pjesmama koje su generacijama pratile zaljubljene, sjećanja i osobne priče publike. Poznati repertoar ovdje dobiva interpretaciju utemeljenu na vokalnoj sigurnosti, stilskom osjećaju i iskustvu izvođača.