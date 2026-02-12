Valentinovo u Arheološkom muzeju u Splitu

Valentinovo je idealna prilika za zajedničke trenutke, a ove godine Arheološki muzej u Splitu poziva posjetitelje da Dan zaljubljenih provedu u okruženju koje stoljećima čuva priče o ljudima, odnosima i emocijama. Ljubav, bliskost i zajedništvo nisu teme rezervirane samo za moderno doba. One su duboko utkane u arheološku baštinu koju svakodnevno otkrivamo i tumačimo. Povodom Valentinova, Arheološki muzej u Splitu pripremio je posebnu ponudu namijenjenu dolasku u dvoje.

Kako funkcionira akcija?

Na Valentinovo vrijedi jednostavno pravilo: kupnjom jedne ulaznice, muzej mogu posjetiti dvije osobe.

Drugim riječima, jedna ulaznica vrijedi za dvoje posjetitelja, uz uvjet da u muzej ili na lokalitet dolazite u dvoje. Ponuda je osmišljena upravo kao poziv na zajednički posjet – bilo da dolazite kao par, prijatelji ili članovi obitelji. Akcija se odnosi na posjet Arheološkom muzeju u Splitu, kao arheološkom lokalitetu Salona, čime se posjetiteljima pruža mogućnost da Valentinovo obilježe u jedinstvenom spoju muzejske atmosfere i otvorenog arheološkog prostora.

Ljubav kao univerzalna tema kroz povijest

Motivi ljubavi, bliskosti i odnosa među ljudima prisutni su u arheološkoj građi kroz sva vremenska razdoblja, kroz reljefe, nadgrobne spomenike, natpise i mitološke prizore. Posjet Arheološkom muzeju u Splitu na Valentinovo prilika je da se ti motivi sagledaju iz drugačije perspektive: kao trajna ljudska potreba za povezivanjem, razumijevanjem i dijeljenjem iskustava. Ova valentinovska ponuda zamišljena je kao samostalni obilazak, u vlastitom ritmu i bez vremenskog pritiska. Prošetajte muzejskim prostorima, zadržite se ondje gdje vas nešto posebno zainteresira i istražite detalje koji vam privuku pažnju. Upravo u takvom mirnom, osobnom doživljaju često se otkrivaju najzanimljivije priče. U tom kontekstu, valentinovska akcija Arheološkog muzeja u Splitu nije samo pogodnost pri kupnji ulaznice, već simboličan poziv na zajedničko istraživanje prošlosti i na posebno vrijeme provedeno zajedno, udaljeno od svakodnevne buke i užurbanosti.

Poziv na drugačije Valentinovo

Ako ove godine tražite ideju za Valentinovo koja izlazi iz uobičajenih okvira, posjet Arheološkom muzeju u Splitu i Saloni nudi spoj kulture, povijesti i zajedničkog doživljaja. Prošećite kroz izložbe i lapidarij ili jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj - Salonu. Ili još bolje, posjetite oboje! Obilježite Dan zaljubljenih na način koji povezuje prošlost i sadašnjost. Valentinovo u Arheološkom muzeju u Splitu – jedna ulaznica, dvoje posjetitelja, jedno posebno iskustvo.