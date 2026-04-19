Valdas Dambrauskas na korak je do ispisivanja povijesti

Momčad Sabaha, koju vodi litavski nogometni stručnjak i bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas, napravila je iznimno važan korak prema naslovu prvaka Azerbajdžana. U derbiju 19. travnja slavila je u gostima protiv aktualnog prvaka Qarabaga rezultatom 1:0 i dodatno učvrstila vodeću poziciju na ljestvici.

Gol odluke pa drama s igračem manje

Pitanje pobjednika riješeno je pred kraj prvog poluvremena, kada je Sabah stigao do jedinog pogotka na utakmici. Isti igrač, Abdulakhas Khaybulaev, početkom drugog dijela zaradio je crveni karton, pa je gostujuća momčad do kraja susreta morala izdržati pritisak s igračem manje. Unatoč tome, Sabah je sačuvao minimalnu prednost i upisao pobjedu koja bi se mogla pokazati presudnom u borbi za naslov, piše tv3.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prednost raste, pehar je sve bliže

Nakon ove pobjede Sabah sada ima 69 bodova te čak 13 bodova više od drugoplasiranog Qarabaga, koji je pritom odigrao utakmicu manje. Takav rasplet dodatno približava Dambrauskovu momčad naslovu prvaka, a pehar je sada, barem prema stanju na ljestvici, sve vidljiviji.