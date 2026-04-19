Jesu li sardine zdrave?

Ove male ribe, nazvane po talijanskom otoku Sardiniji, predstavljaju pravu riznicu omega-3 masnih kiselina, vitamina i minerala, što ih čini idealnim saveznikom u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Zašto su sardine ključne za zdravlje srca i kostiju

Sardine su stoljećima prisutne u prehrani mediteranskih naroda, a njihova popularnost raste zahvaljujući činjenici da se hrane isključivo planktonom. To ih svrstava među najsigurnije ribe za konzumaciju jer ne akumuliraju visoke razine žive poput većih predatora, piše N1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iako su svježe sardine lako kvarljive, njihova dostupnost u konzerviranom obliku čini ih praktičnim i dugotrajnim izvorom vitalnih nutrijenata. Ipak, unatoč svim prednostima, osobe s bubrežnim problemima ili gihtom trebale bi biti oprezne zbog prisutnosti mokraćne kiseline i visokog sadržaja soli u prerađenim varijantama.

Ključni sastojci za snažan organizam

Sardine se često preporučuju trudnicama i starijim osobama zbog specifičnog sastava koji izravno utječe na razvoj i održavanje koštane mase te jačanje imunološkog sustava.

Omega-3 masne kiseline: Zahvaljujući snažnim protuupalnim svojstvima, smanjuju rizik od krvnih ugrušaka, snižavaju krvni tlak i štite srce.

Vitamini B12 i D: Sardine su izvrstan izvor vitamina B12, koji daje energiju i štiti kardiovaskularni sustav, dok je vitamin D nužan za zdravlje kostiju tijekom cijelog života.

Alternativni izvor kalcija: Za osobe intolerantne na laktozu ili alergične na mliječne proizvode, sardine su odličan izvor kalcija.

Minerali i proteini: Sadrže niacin, željezo, kalij, magnezij, cink i fosfor, uz visokokvalitetne proteine nužne za izgradnju mišića i stvaranje antitijela.

Kako odabrati najbolje sardine?

Prilikom kupnje važno je obratiti pozornost na medij u kojem se riba nalazi, kao i na vizualne karakteristike ako imate priliku kupiti svježu ribu, piše N1.

Savjeti za kupnju:

Konzervirane sardine: Stručnjaci preporučuju one pakirane u maslinovom ulju umjesto u sojinom. Ako želite smanjiti unos masti, verzija u vodi je najbolja opcija. Obavezno provjerite rok trajanja.

Stručnjaci preporučuju one pakirane u maslinovom ulju umjesto u sojinom. Ako želite smanjiti unos masti, verzija u vodi je najbolja opcija. Obavezno provjerite rok trajanja. Svježe sardine: Kvalitetna svježa riba prepoznaje se po svježem mirisu, sjajnoj koži, bistrim očima i čvrstoj teksturi mesa.