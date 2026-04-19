Iran odbio drugi krug pregovora sa SAD-om: optužuju Washington za "nerealne zahtjeve", sukob ulazi u novu, opasnu fazu

Iran je službeno odbio sudjelovati u drugom krugu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, čime je dodatno produbljena kriza na Bliskom istoku i doveden u pitanje svaki skori diplomatski ishod sukoba.

Prema informacijama koje prenose relevantni svjetski mediji i iranski državni izvori, Teheran je odluku obrazložio tvrdnjom da Washington iznosi “pretjerane i nerealne zahtjeve”, uz stalne promjene stavova i kontradiktorne poruke koje onemogućuju napredak u pregovorima.

Pregovori praktički blokirani

Ova odluka dolazi nakon što je prvi krug pregovora u Islamabadu završio bez konkretnog dogovora, unatoč činjenici da je riječ o najvišoj razini izravnih razgovora između dvije zemlje u posljednjih nekoliko desetljeća.

Iranski dužnosnici poručuju da nema ni datuma za nastavak pregovora, naglašavajući da se prvo mora postići osnovni okvir dogovora – što je u ovom trenutku daleko od realnosti.

Istodobno, s iranske strane dolaze poruke da “postoje značajne razlike” između dviju strana i da je konačni dogovor još uvijek daleko.

Ključni prijepori: nuklearni program i vojni pritisak

U središtu sukoba nalaze se dugogodišnja neslaganja oko iranskog nuklearnog programa i američkih zahtjeva.

Washington traži drastična ograničenja – uključujući obustavu obogaćivanja urana i šire sigurnosne ustupke – dok Iran inzistira na svom pravu na nuklearni razvoj i odbija uvjete koje smatra politički neprihvatljivima.

Dodatni problem predstavlja i američka pomorska blokada, koju Teheran smatra kršenjem primirja i jednim od glavnih razloga za prekid pregovora.

Rat i pritisak paralelno s diplomacijom

Diplomatski zastoj događa se u trenutku kada sukob na terenu eskalira.

Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac – ključnu svjetsku naftnu rutu – uz poruku da će blokada ostati dok SAD ne promijeni svoju politiku.

S druge strane, američki predsjednik Donald Trump pojačava pritisak prijetnjama vojnim udarima i ultimatumima, što dodatno smanjuje prostor za kompromis.

Svijet na rubu nove eskalacije

Odbijanje drugog kruga pregovora mnogi analitičari vide kao jasan znak da diplomacija ulazi u slijepu ulicu.

Iako formalno obje strane ostavljaju otvorena vrata za razgovore, stvarnost na terenu pokazuje suprotno – rastući vojni pritisak, nepovjerenje i sve veći jaz u ključnim pitanjima.

U takvim okolnostima, svaki daljnji korak – bilo diplomatski ili vojni – mogao bi imati dalekosežne posljedice ne samo za regiju, već i za globalnu sigurnost i gospodarstvo.