Bayern je prvak Bundeslige

Bayern je četiri kola prije kraja osigurao naslov prvaka Njemačke ove sezone. Momčad Vincenta Kompanyja pobijedila je Stuttgart preokretom s 4:2 u utakmici 30. kola i tako stigla na nedostižnih 15 bodova prednosti ispred Borussije Dortmund, koju vodi hrvatski trener Niko Kovač.
Njegova Borussia zato je u odličnoj poziciji da osvoji drugo mjesto i osigura tako nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Za Bayern su u utakmici protiv Stuttgarta pogađali Harry Kane, Alphonso Davies, Nicolas Jackson i Raphael Guerreiro. Za Stuttgart su strijelci bili Chris Führich i Chema Andres, piše Index.
Bayern ide po trostruku krunu
Bayern je tako osvojio 13 od posljednjih 14 prvenstava Njemačke. Njegov niz prekinuo je prije dvije godine Bayer Leverkusen, a započeo je 2013. godine, nakon što je Borussia Dortmund osvojila dva naslova prvaka u nizu. Bayernu je ovo ukupno 35. titula u povijesti Bundeslige.
Njemački prvaci okreću se sad natjecanju u Ligi prvaka te njemačkom Kupu, u nadi da će osvojiti trostruku krunu ove sezone. U polufinalu Kupa čeka ih Bayer Leverkusen, a u polufinalu Lige prvaka igrat će s aktualnim prvacima Europe PSG-om.