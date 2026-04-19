Ose upravo sada traže mjesto za gnijezdo: Vrtlari savjetuju jednostavan trik koji ih može otjerati

S dolaskom proljeća počinje i sezona pojačane aktivnosti osa, a travanj je pritom jedno od ključnih razdoblja kada matice izlaze iz hibernacije i počinju graditi nova gnijezda. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da je sada pravo vrijeme za prevenciju, osobito u vrtovima, garažama, šupama i potkrovljima.

Nova gnijezda u ovoj fazi najčešće su vrlo mala, često veličine loptice za golf, a ose ih najradije smještaju na zaklonjena mjesta poput streha, tavana, vrtnih kućica ili zidnih šupljina. Iako radilice obično ne preuzimaju koloniju prije svibnja ili lipnja, vrtlari upozoravaju da je važno reagirati ranije kako bi se izbjegla najezda tijekom toplijih mjeseci, piše Express.

Savjet koji je posljednjih dana privukao veliku pozornost podijelio je vrtni stručnjak Ish, poznat na TikToku pod profilom "Gardening With Ish". On tvrdi da za odvraćanje osa nije potreban skup preparat, već obična plastična vrećica i komad špage. Prema njegovim riječima, cilj je izraditi lažno gnijezdo koje će osama djelovati kao da je prostor već zauzet. Postupak je jednostavan: plastična vrećica oblikuje se tako da podsjeća na gnijezdo, zaveže se špagom i potom objesi u vrtu, šupi, garaži ili ispod nadstrešnice.

"Ako želite spriječiti ose da naprave gnijezdo u vašem domu, šupi, garaži ili čak u vrtu, sve što vam treba su plastična vrećica i malo špage", objasnio je Ish. Dodaje kako su ose izrazito teritorijalne, zbog čega mogu biti agresivne kada osjete prijetnju u svojoj blizini. Upravo zato, kaže, lažno gnijezdo može djelovati kao upozorenje drugim osama da se ondje ne približavaju.

"Ako ovo objesim i pustim da se lagano miče, ose će misliti da je u blizini već jedno gnijezdo. Neće se približavati tom prostoru i držat će se podalje. Proljeće je idealno vrijeme za to", rekao je. Ish naglašava kako ova metoda ne znači da će ose potpuno nestati iz vrta, nego da će gnijezdo pokušati izgraditi dalje od prostora gdje ljudi najčešće borave, poput terasa, paluba, šupa i garaža.

"To ne znači da će prestati graditi gnijezda. Izgradit će ih samo dalje. Tako neće biti toliko agresivne na vašoj terasi, dvorištu ili u garaži, a ponekad je upravo to najbolje rješenje", istaknuo je. Ova metoda, tvrdi, ima i dodatnu prednost. Ose će i dalje moći dolaziti u vrt i sudjelovati u oprašivanju biljaka, ali se pritom smanjuje mogućnost da se u neposrednoj blizini kuće nastani veći roj, piše Express.

Za mnoge građane koji svake godine imaju problema s osama, riječ je o jednostavnom i jeftinom triku koji bi mogao pomoći upravo u razdoblju kada se odlučuje gdje će insekti saviti novo gnijezdo.