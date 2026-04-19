Jedan vozač u Hrvatskoj prijavio je policiji suvozačicu zbog ometanja u vožnji

Ako vam je negdje u primisli da postoji zakonska odredba koja zabranjuje ometanje vozača i predviđa kaznu za onog tko to čini, u pravu ste! Ta odredba postoji.

Osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom, niti utjecati na vozača da upravlja vozilom na način kojim se smanjuje sigurnost prometa, piše HAK Revija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kazna za tog ometača 60,00 eura! Ima li toga u doista u praksi?

Naravno, stvarni život uvijek je životopisniji od suhoparnih zakonskih odredaba, a ljudi se znaju svojski potruditi da ostvare obilježja baš svakog prekršajnog djela predviđenog zakonom.

U predmetu Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Pp-290/2023 vozač je doista zatražio intervenciju policije, a suvozačica je kažnjena zbog ometanja vozača.