Sánchez pokreće politički potres u Europi: Traži raskid sporazuma s Izraelom, podrška stiže iz više država

Španjolski premijer Pedro Sánchez zatražio je od European Union da razmotri raskid sporazuma o pridruživanju s Israel, upozoravajući na sve ozbiljnija kršenja ljudskih prava i stanje u Gazi. Prema navodima relevantnih španjolskih i europskih medija, ovaj potez već izaziva snažne političke reakcije unutar Unije.

Pritisak Madrida: “Vrijeme je za konkretne poteze”

Kako piše El País, Sánchez je tijekom europskih rasprava istaknuo da aktualni sporazum o pridruživanju ne može opstati bez poštivanja temeljnih vrijednosti, među kojima su međunarodno pravo i zaštita civila. Naglasio je da bi suspenzija sporazuma bila legitimna opcija ako se potvrde optužbe o sustavnim kršenjima.

Madrid pritom zagovara i širu reviziju odnosa, uključujući trgovinsku i političku suradnju, što bi značilo ozbiljan zaokret u politici Bruxellesa prema Izraelu.

Širi europski front: Podrška Irske i Slovenije

Prema izvješću Euronews, Španjolska u ovom prijedlogu nije usamljena. Otvorenu podršku pružaju Ireland i Slovenia, koje također zagovaraju odlučniji europski odgovor na aktualnu krizu.

Obje države naglašavaju potrebu za jasnijim političkim signalom prema Izraelu, posebno u kontekstu zaštite civila i poštivanja međunarodnih normi.

Duboke podjele unutar Europske unije

Unatoč sve glasnijim zahtjevima, političke podjele unutar EU-a ostaju izražene. Dok dio članica podržava oštriji pristup i moguće sankcije, druge upozoravaju da bi takav potez mogao dodatno zakomplicirati diplomatske odnose i oslabiti utjecaj Unije na Bliskom istoku.

Sporazum koji regulira trgovinsku suradnju i političke odnose između EU-a i Izraela na snazi je od 2000. godine, a njegova budućnost sada se sve ozbiljnije dovodi u pitanje.

Kako navode europski mediji, rasprava o ovom pitanju mogla bi uskoro postati jedna od ključnih tema na razini europskih čelnika, uz sve veći fokus na humanitarnu krizu i odgovornost međunarodne zajednice.