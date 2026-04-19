Državljanin Sjeverne Makedonije prijetio pa zatočio muškarca

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim državljaninom Sjeverne Makedonije kojeg sumnjiči za prijetnju i protupravno oduzimanje slobode 71-godišnjaku. Osumnjičeni je nakon incidenta u Bujama priveden u pritvorsku jedinicu, izvijestila je istarska policija.

Muškarca se sumnjiči da je u utorak, 16. travnja, u stanu u Ulici 1. svibnja u Bujama fizički nasrnuo na 71-godišnjaka. Osim što ga je napao, prijetio mu je smrću i nije mu dopuštao da napusti stan. U napadu je stariji muškarac zadobio lakše ozljede.

Osumnjičeni u pritvoru

Policija je ubrzo nakon događaja uhitila 34-godišnjaka. On je u večernjim satima 17. travnja, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.