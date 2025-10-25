Valcer pod jedrima očarao Split – more postalo pozornica svjetla, glazbe i emocija

U sklopu manifestacije Vrime mora i spize, Split je u subotu doživio jedinstven prizor – more je postalo scena, a jedra instrumenti svjetla i glazbe. Spektakl Valcer pod jedrima spojio je tradiciju i suvremenu umjetnost, gastronomiju i zajedništvo, pretvarajući Zapadnu obalu u prostor emocije, identiteta i ponosa grada koji živi s morem.

Split je po prvi put doživio audiovizualni događaj koji je na jedinstven način spojio more, svjetlo i glazbu. Valcer pod jedrima, spona između nautičkog i gastronomskog dijela manifestacije Vrime mora i spize, održana je na Zapadnoj obali, koja je od 16 sati postala velika pozornica mediteranskog života i duha. Posjetitelji su imali priliku uživati u bogatom popodnevnom programu: humanitarne i tradicijske udruge predstavile su svoj rad, dok je više od dvadeset štandova oživjelo priču o spizi, druženju i dalmatinskoj svakodnevici, a sve to uz glazbeni ugođaj koji su stvarali Cosmic Production i DJ Black Shark. Poseban vizualni doživljaj donio je defile članova Vespa kluba Split, koji je simbolično spojio kopno i more – u duhu slobode, pokreta i strasti prema Mediteranu.

More ispred Zapadne obale oko 18.30 sati pretvorilo se u mediteranski amfiteatar. Iz lučice Jedriličarskog kluba Labud isplovila su tradicijska plovila, regatni krstaši i olimpijske klase, svako sa svojim svjetlosnim efektima na jedrima, stvarajući prizor u kojem se grad i more stapaju u ples svjetla, pokreta i glazbe. Posebno mjesto zauzimala je flotila tradicijskih drvenih brodova Udruge Lantina Vrboska – gajete, leuti, guce i batane – koji su svojom prisutnošću donijeli duh stare pomorske vještine i autentični šarm Mediterana. Stigla je i legendarna falkuša, simbola jadranske pomorske baštine. Dvadeset minuta trajanja Valcera pod jedrima donijelo je spoj umjetnosti, baštine i modernog izraza.

Glazbena dramaturgija obuhvatila je širok spektar skladbi – od Šostakovićeva Valcera br. 2 i Priča iz bečke šume, preko Carla Orffa – O Fortune i Morriconeova Gabriel’s Oboe, do filmskih tema iz Pirata s Kariba i Hooka Johna Williamsa – stvarajući jedinstvenu zvučnu kulisu koja prati svaki pokret jedra na moru.