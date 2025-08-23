Val provala i krađa: Nestao nakit, romobil i novčanici

Na području Policijske uprave zadarske tijekom 22. i 23. kolovoza zabilježeno je više kaznenih djela imovinske prirode te niz prometnih nesreća i narušavanja javnog reda i mira.

Najveći slučaj evidentiran je u Bibinjama, gdje je nepoznati počinitelj provalio u kuću 32-godišnjaka. Iz objekta su otuđeni zlatni nakit i ženske torbice, a pričinjena materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.

U Zadru je u Ulici knezova Šubića Bribirskih otuđen električni romobil u vlasništvu 23-godišnjaka, čime mu je pričinjena šteta od nekoliko stotina eura. Zabilježene su i dvije krađe novčanika – u trgovačkom centru u Ulici Akcije Maslenica, gdje je oštećen 43-godišnji državljanin Srbije, te u javnom gradskom prijevozu, gdje je bez novčanika ostala 74-godišnja hrvatska državljanka. Obje štete procjenjuju se također na nekoliko stotina eura.

Policija je protiv nepoznatih počinitelja podnijela kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te provodi izvide kako bi ih pronašla.

Osim kaznenih djela, protekla 24 sata evidentirano je i 12 prometnih nesreća u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede, dok su zabilježena i dva slučaja narušavanja javnog reda i mira.