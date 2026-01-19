Svaki dan ista priča! Ovako izgleda svakodnevica u splitskom kvartu: Djeca iz autobusa prisiljena izlaziti na cestu

Prema pisanju predsjednika Vijeća GK Neslanovac, Ante Popovića godinama se građani Zagorskog puta suočavaju s vozačima teretnih vozila i autobusa koji nepropisno parkiraju, potpuno ne mareći za sigurnost drugih sudionika u prometu.

- Godinama se borimo sa „profesionalcima” koji parkiraju svoja teretna vozila i autobuse na Zagorskom putu, pri tom ne mareći da svojim neodgovornim ponašanjem i bahatošću ugrožavaju sve sudionike u prometu. Unatoč postavljenim prometnim znakovima zabrane parkiranja i zaustavljanja, te ispisanim kaznama prometnih redara (ne tako redovito), navedeni vozači su ustrajni u svojoj namjeri dovođenja u opasnost svih sudionika u prometu.

Ono što najviše zabrinjava je korištenje autobusne stanice školskog autobusa za parkiranje, a jutros ponovno po tko zna koji put imamo situaciju da se školski autobus mora zaustaviti izvan ceste kako bi ukrcao djecu sa ceste. I do kada ćemo to gledati, treba li se možda dogoditi nešto ozbiljnije kako bi netko od nadležnih reagirao.

S obzirom da se radi o sigurnosti djece, ovim putem apeliram na PU Splitsko-dalmatinsku (prometna policija), prometno redarstvo Grada Splita i Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Splita da se aktivno uključe u rješavanje ovog problema dok ne bude kasno - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Ante Popović, prof. i predsjednik Vijeća GK Neslanovac.