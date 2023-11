'UZMI IH U RUKE NA VRIJEME I OPIPAJ' Svaka osma žena oboljet će od raka dojke; Grgat: "Važno je osvijestiti mlade žene i potaknuti ih na samopregled"

Trgovački centar Joker bio je domaćin 17. po redu humanitarne akcije 'Nisi sama - ideš s nama' koja za cilj ima prikupiti sredstva za besplatan taxi prijevoz pacijentica kojima je potrebna kemoterapija. U sklopu humanitarne akcije održan je događaj 'Pink advent'. Karcinom dojke najčešći je oblik karcinoma kod žena u Hrvatskoj i u prosjeku svaka osma žena oboljet će od ove zloćudne bolesti.

"Prihvaćanje bolesti je nešto što prosječni Hrvat ne želi, a prihvaćanje istine da će svaka osma žena dobiti rak dojke je vrlo nezgodna stvar. Bijeg od istine rezultira nepregledavanjem. Potrebno je osvijestiti sve i trebamo biti svjesni činjenice da će svaki treći stanovnik Hrvatske dobiti rak. Ove akcije osvješćuju - ako se bolest otkrije na vrijeme, u velikoj većini slučajeva bolest je izlječiva. Shodno tome, ključ uspjeha je otkriti bolest u što ranijoj fazi", istaknuo je prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, predsjednik Onkološkog centra KBC-a Split.

Cilj je otkriti karcinom kada je u začetnoj fazi jer je bolest tada gotovo pa u cijelosti izlječiva

Ova bolest nažalost ima trend pomicanja granice bolesti prema sve mlađim ženama, a dva su razloga za to.

"Jedan je razlog i to što žene sve ranije dobivaju menarhe, odnosno prve menstruacije i sve više imaju povišenu razinu estrogena u sebi. Uz to, nekretanje i pretilost rezultira i većom učestalosti raka dojke, ali i češćom pojavom istoga kod mlađih žena. Drugi razlog je bolja dijagnostika i veća posjećenost - umjesto da se karcinom otkrije s tri centimetra i 60 godina, otkriva se s pola centimetra i 50 godina. Cilj je otkriti ga kada je u začetnoj fazi jer je bolest tada gotovo u cijelosti izlječiva", nadodao je Vrdoljak.

Prosječan Splićanin prije je provodio barem 8 sati dnevno radeći na polju, a danas to isto vrijeme gleda TV. Hrana je tada bila kvalitetnija, a pesticidi i insekticidi učinili su svoje. Kao posljedicu imamo porast bolesti koje su ranije bile znatno rjeđe i zahvaćale su mahom stariju populaciju.

Kada je u pitanju rak dojke, on je u svega 10 posto nasljedan. Ostale tvorbe koje nastaju vremenom i životnim navikama. Zdrav život i održavanje zdrave tjelesne težine glavni su načini suzbijanja raka, ali i rana dijagnostika i liječenje.

"Ministarstvo je prepoznalo hitnost u slučaju bilo kakve sumnje na rak, i svaka napipana kvržica jednaka je hitni mamografski ili neki drugi pregled unutar 7 dana. Sve što žena treba je javiti se svom liječniku obiteljske medicine i zatražiti hitnu uputnicu", zaključio je Vrdoljak.

"Treba ih opipati, jer žena najbolje poznaje svoje tijelo"

Udruga Nismo same i Noa Artis pokrenuli su kampanju 'Uzmi ih u ruke i opipaj' čija je svrha educirati žene o važnosti samopregleda.

"Važno je pričati o preventivnim pregledima. Važno je osvijestiti mlade žene i potaknuti ih na samopregled. Karcinom dojke vodeći je karcinom među ženskom populacijom i zbog toga smo udruga Caspera i ja danas ovdje kako bismo ženama dale informacije o samopregledu. Treba ih opipati, jer žena najbolje poznaje svoje tijelo. Iako svaka promjena nije karcinom treba ju prijaviti i vidjeti o čemu se radi", naglasila je Sonja Grgat, predsjednica udruge Caspera, žena oboljelih i liječenih od karcinoma.

Udruga Caspera je za sve žene koje su se našle u životnoj situaciji s kojom se još nisu susrele. Kao podrška ženama, Udruga organizira radionice, edukacije, psihološku, individualnu i grupnu potporu.

"Imamo to jedno iskustvo koje osoba koja to nije prošla nema. Našim primjerom, iskustvom, pokušavamo pomoći ženi koja se našla u nepoznatom. Time joj olakšavamo put i pružamo podršku. Sve ono do čega je teško doći sustavom, pružamo kroz civilnu organizaciju jer zajedno moramo znati da smo tu jedni za druge", zaključila je Grgat.

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak svojim je dolaskom u ime Grada Splita podržao hvalevrijedan događaj.

"Pozivamo građane da se pridruže ovoj humanitarnoj akciji i promoviraju ideju da se naprave što raniji testovi na ovu vrstu bolesti. Zahvaljujemo organizatorima, a Grad Split također pomaže na različite načine: ove smo godine osigurali po 1 euro svakog stanovnika Splita kao donaciju KBC-u Split čime će Split ove godine odvojiti preko 162 tisuće eura", jasan je bio Puljak.