Oštri uzvici HNS-u, Torcidi se priključili i Demoni: "Nemate razloga ne vjerovati"

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 17.10 sati igraju protiv Istre 1961 na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL. Hajduk u ovaj susret ulazi s drugog mjesta prvenstvene tablice, odnosno s osvojenih 49 bodova, jedan manje od prvoplasirane Rijeke i dva više od trećeplasiranog Dinama koji ima utakmicu manje.

Istra 1961 trenutno je pretposljednja momčad SuperSport HNL, međutim nalaze se u odličnom rezultatskom nizu od kada je prije tri kola momčad preuzeo bivši trener Bijelih Paolo Tramezzani.

U utakmicama pod njegovim vodstvom Istra 1961 pobijedila je Osijek na domaćem terenu, zatim remizirala sa Slaven Belupom u gostima te u posljednjem dvoboju svladala Rudeš u Puli.

Dva puta su Hajduk i Istra 1961 odmjerili snage u aktualnoj sezoni, u prvom susretu gosti iz Pule su na Poljudu u rujnu prošle godine slavili s 1:0, a zatim je Hajduk u studenom na gostovanju u Istri pobijedio s 2:0.

HAJDUK: Lučić - Mikanović, Uremović, Elez, Diallo - Pukštas, Sigur, Krovinović - Sahiti, Livaja - Brekalo

Klupa: L. Kalinić, Prpić, Perišić, Kalik, Odjidja, Benrahou, Dajaku, Trajkovski, Kleinheisler, Šarlija, Hrgović, F. Čuić

ISTRA: Majkić - Valinčić, Majstorović, Matešić, Devetak - Petrusenko, Blagojević, Maurić - Kadušić, Erceg, Lawa

Klupa: Ćorić, Paus-Kunšt, Hujber, Koski, Lisica, Ekong, Matheus, Douglas, Iovu, Vuk, Ćalušić, Filet

UŽIVO: