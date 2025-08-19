"Uzimaju naš novac, a nas ignoriraju": Mali iznajmljivači iz Trilja očajni zbog odnosa Grada i TZ-a

Na sastanku malih iznajmljivača Grada Trilja, održanom 14. kolovoza, ponovno su otvorena pitanja koja već dulje vrijeme opterećuju ovaj dio Dalmatinske zagore. U radnoj atmosferi, sastanak je trajao dva sata, a među glavnim temama bili su loša turistička sezona, rast poreza i – kako tvrde iznajmljivači – potpuna nezainteresiranost i ignoriranje od strane Grada Trilja i lokalne Turističke zajednice.

– Uzimaju naš mukotrpno zarađeni novac, a nas konstantno ignoriraju, neće niti da razgovaraju – rekao je Marijo Kozina, nezavisni vijećnički kandidat koji je za svega nekoliko glasova ostao bez mjesta u Gradskom vijeću.

Prazan grad i visoki nameti

Kako naglašavaju iznajmljivači, Trilj je godinama prazan od lokalnog stanovništva, a turisti zaobilaze užu gradsku jezgru. Istodobno, nameti koji se naplaćuju malim iznajmljivačima nerazmjerno su visoki u odnosu na realnu situaciju. Posebno ističu problem paušalnog poreza koji je, zbog kašnjenja odluke Gradskog vijeća, zakonski skočio na 90 eura po krevetu, svrstavajući Trilj u rang velikih turističkih centara poput Splita ili Dubrovnika.

– Trilj je praktički pust i prazan grad usred ljeta, a mi plaćamo poreze kao da živimo u središtu Jadrana – ističe Kozina.

Gradonačelnik i TZ na udaru kritika

Posebno je odjeknula kritika na račun gradonačelnika Ivana Bugarina, predsjednika Gradskog vijeća Mirka Odrljina te nove direktorice TZ-a Trilja, Carmen Marcele Perice, koji se – iako pozvani – nisu pojavili na sastanku niti su opravdali svoj izostanak. To je, kako kaže Kozina, već drugi put u kratkom vremenu da se ključni ljudi Grada i TZ-a oglušuju na pozive iznajmljivača.

– Njihovo glavno oružje je ignoriranje i šutnja. Građani su svedeni na razinu promatrača bez prava na dijalog – poručuje.

Kozina upozorava i na problem transparentnosti. Od Grada i TZ-a zatražena su financijska izvješća o manifestacijama poput Trilj Blues Festivala i Eko festivala, ali, tvrdi, odgovora nema. Dokumenti i zapisnici sa sjednica TZ-a također nisu dostupni unatoč uredno podnesenim zahtjevima.

Traže niži paušal i veću transparentnost

Prema prijedlogu nove odluke, paušalni porez za 2026. trebao bi iznositi 40 eura po krevetu. Iznajmljivači smatraju da je i to previsoko te traže da se uvede minimalna zakonska stopa od 30 eura, kao što je praksa u drugim gradovima i općinama Cetinske krajine.

– Radi se o povećanju od čak 100 posto u odnosu na 2024. godinu. To je za nas previše i ugrožava egzistenciju naših obitelji – upozorava Kozina.

Sastanak je zaključen jedinstvenim stavom iznajmljivača da će i dalje tražiti niži porez, ali i punu transparentnost rada Grada i TZ-a. – Mi želimo samo poštene uvjete, ništa više – zaključuje Kozina.