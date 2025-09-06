Uzeo utržak firme pa još tražio posudbu koju nikad nije vratio

Policijski službenici Policijske postaje Zadar proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog kaznenih djela pronevjera i prijevara.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem osnovano se sumnja da 40-godišnji zaposlenik trgovačkog društva sa sjedištem na području Istre, od siječnja do kraja ožujka 2025. godine u Zadru u više navrata, utržak od prodane robe, koji mu je povjeren u radu od strane poslodavca, nije polagao na račun društva.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Potom je u travnju 2025. godine na prijevaran način, obećavajući poslodavcu da će vratiti pronevjereni novac tražio uplatu određenog iznosa novca. Nakon što mu je novac uplaćen zadržao ga je za sebe, a u dogovorenom roku nije vratio pronevjereni novac.

Na taj način muškarac je ostvario nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu većem od 14 tisuća eura.

Protiv 40-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog kaznenih djela prijevare i pronevjere.