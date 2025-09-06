Close Menu

Uzeo utržak firme pa još tražio posudbu koju nikad nije vratio

Oštetio poslodavca za više od 14 tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Zadar proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog kaznenih djela pronevjera i prijevara.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem osnovano se sumnja da 40-godišnji zaposlenik trgovačkog društva sa sjedištem na području Istre, od siječnja do kraja ožujka 2025. godine u Zadru u više navrata, utržak od prodane robe, koji mu je povjeren u radu od strane poslodavca, nije polagao na račun društva.

Potom je u travnju 2025. godine na prijevaran način, obećavajući poslodavcu da će vratiti pronevjereni novac tražio uplatu određenog iznosa novca. Nakon što mu je novac uplaćen zadržao ga je za sebe, a u dogovorenom roku nije vratio pronevjereni novac.

Na taj način muškarac je ostvario nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu većem od 14 tisuća eura.

Protiv 40-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog kaznenih djela prijevare i pronevjere.

