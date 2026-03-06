Uzbudljiva priča o tvrđavi Kamerlengo i trogirskim gusarima na novoj radionici za djecu

U srijedu, 11. ožujka 2026. godine, od 17 do 19 sati, u prostoru Gradskog kotara Gripe, Ulica Matice hrvatske 16, Split, održat će se nova Radionica za djecu u organizaciji Udruge Ana – udruge za pomoć djeci i obiteljima.

Ovoga puta djeca će kroz priču i maštu zaploviti u prošlost kroz temu „Tvrđava Kamerlengo i trogirski gusari“, inspiriranu bogatom poviješću grada Trogir i njegovom poznatom tvrđavom Tvrđava Kamerlengo, koja stoljećima čuva ulaz u trogirsku luku.

Radionicu će voditi Rina Ivas, a mali sudionici kroz pripovijedanje, razgovor i likovno izražavanje otkrit će kako je izgledao život uz more prije mnogo stoljeća – kada su kamene tvrđave štitile gradove, a brodovi su na horizontu donosili trgovce, putnike, ali ponekad i gusare.

Splitsko-dalmatinska županija iznimno je bogata poviješću, legendama i pričama koje su se prenosile s generacije na generaciju. Upravo kroz ovakve radionice djeca imaju priliku upoznati kulturno nasljeđe svoga kraja na zanimljiv i kreativan način.

Na početku radionice djeca će slušati uzbudljivu priču koja ih vodi u vrijeme kada su se uz obale Jadrana događale prave pomorske pustolovine:

„Vjetar je te večeri bio snažan, a more nemirno. Stražar na vrhu tvrđave Kamerlengo pogledao je prema pučini i rukom zaklonio oči od zalazećeg sunca. Na horizontu su se pojavila tamna jedra.

— Brodovi dolaze! — povikao je.

U luci je nastala tišina. Jesu li to trgovci koji donose začine i tkanine iz dalekih krajeva… ili gusari koji traže skriveno blago uz obale Trogira?

Djeca iz grada potrčala su prema zidinama, znatiželjna da vide tko dolazi s mora…“

Nakon priče slijedi kreativni dio radionice, u kojem će djeca crtati tvrđavu, gusarske brodove, more, valove i vlastite pustolovine koje su zamislili slušajući legendu.

Ovakve radionice imaju veliku vrijednost za djecu jer razvijaju:

maštu i kreativno izražavanje

znatiželju prema povijesti i baštini

osjećaj pripadnosti prostoru u kojem žive

razumijevanje kulturnog identiteta Dalmacije

Predsjednica udruge Ana Duga istaknula je važnost približavanja lokalnih priča najmlađima:

„Djeca često prolaze pokraj povijesnih mjesta, tvrđava i starih gradova, a da ne znaju kakve se priče kriju iza tih kamenih zidina. Kada im kroz maštu i priču približimo našu povijest, tada ona postaje živa. Upravo zato su ove radionice važne – jer kroz dječju znatiželju čuvamo i prenosimo bogatu kulturnu baštinu Splitsko-dalmatinske županije.“

Organizatori pozivaju svu djecu koja vole priče, crtanje i pustolovine da se pridruže još jednoj uzbudljivoj radionici.

Jer možda upravo iza zidina stare tvrđave Kamerlengo još uvijek čeka neka davna gusarska priča – spremna da je otkriju dječja mašta i znatiželjne oči.