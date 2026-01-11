UŽASNI PRIZORI Iran u kaosu: Stotine mrtvačkih vreća na ulicama

Sukobi između prosvjednika i policijskih snaga šire se diljem Iran, a broj stradalih iz sata u sat raste. Organizacije za zaštitu ljudskih prava navode da je u nasilju dosad poginulo najmanje 538 osoba, dok je oko 10 tisuća ljudi uhićeno. S druge strane, prema podacima iranske novinske agencije Tasnim, smrtno je stradalo najmanje 109 pripadnika policije.

Zapovjednik iranske policije Ahmad-Reza Radan poručio je kako će sigurnosne snage odlučno odgovoriti na, kako ih naziva, nerede na ulicama.

„Neprijatelj je našu djecu i mlade pretvorio u žrtve vlastite propasti. Budući da ovo smatramo ozbiljnim poremećajem javnog reda, policija će reagirati brzo, snažno i bez oklijevanja“, izjavio je Radan.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump ponovno je izrazio potporu prosvjednicima, dok neslužbeni izvori navode da Sjedinjene Američke Države i Izrael razmatraju mogućnost američke vojne intervencije. Izrael je, prema dostupnim informacijama, već podigao razinu pripravnosti.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da se nada skorom oslobađanju iranskog naroda.

„Vjerujemo da će Perzijanci uskoro biti oslobođeni jarma tiranije. Kada se to dogodi, Izrael i Iran ponovno će moći biti lojalni partneri u izgradnji prosperiteta i mira za oba naroda“, rekao je Netanjahu.

Iz Teherana, međutim, stižu oštre poruke. Na ulicama se čuju uzvici „Bog je velik!“ i „Smrt Americi!“. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf zaprijetio je odmazdom u slučaju napada.

„Savjetujem predsjedniku SAD-a da ne podcijeni situaciju. U slučaju agresije na Iran, naše legitimne mete bit će Izrael i američke vojne baze u regiji“, poručio je Qalibaf.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian za nemire izravno optužuje strane sile, ponajprije SAD i Izrael, ali istodobno tvrdi da je vlast spremna čuti glas građana.

„Sjedinjene Države i Izrael iz sjene ohrabruju ove ljude, govoreći im da nastave jer imaju njihovu podršku. Obučavali su skupine unutar i izvan zemlje te dovodili teroriste koji pale džamije“, rekao je Pezeshkian.

S druge strane, 65-godišnji Reza Pahlavi, sin svrgnutog iranskog šaha koji većinu života živi u SAD-u, izražava uvjerenje da će Zapad pomoći prosvjednicima.

„Ne napuštajte ulice. Moje je srce s vama i znam da ću vam se uskoro pridružiti“, poručio je.

Podrška prosvjedima stiže i izvan Irana. Iranci diljem Europe i svijeta okupljaju se u znak solidarnosti. Na jednom od prosvjeda u Pariz sudionik Amirian izjavio je:

„Suočeni smo s barbarskim režimom koji želi masakrirati vlastito stanovništvo daleko od očiju svijeta.“

Slične poruke dolaze i iz London, gdje je prosvjednica Azaeh poručila da zapadne vlade moraju jasno stati uz iranski narod i prosvjede koji se odvijaju diljem zemlje.

Tijekom prosvjeda u Londonu jedan se demonstrant popeo na balkon iranskog veleposlanstva te službenu zastavu Islamske Republike, s grbom u obliku stilizirane riječi Allah, zamijenio zastavom s lavom i suncem – simbolom Irana iz razdoblja prije Islamske revolucije.