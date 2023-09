UŽASNE SCENE DOČEKALE VRANJIČANE More pliva u nafti, sve istražuje policija: "Širi se intenzivan miris, ovo nije prvi put..."

Zagađenje mora postalo je gorući problem koje uvelike utječe na floru i faunu, ali i zdravlje ljudi. Opasnosti od onečišćenja su sve veće, a vrlo veliki krivac su upravo ljudi. Prema podacima iz 2019. godine Jadransko more je među najzagađenijima u Europi (po zagađenju mikroplastikom).

Hrvatska je vrlo popularna turistička destinacija, a Splitsko-Dalmatinska županija od ljetnih mjeseci zarađuje većinu prihoda za cijelu godinu. S obzirom na to da smo ovisni o Jadranskom moru, čija čistoća neminovno utječe na zdravlje nas i svih živih organizama u okolini, moramo smanjiti količinu nastanka otpada i kolektivno utjecati na uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom. Također to se odnosi i na ilegalno ispuštanje nafte u Jadransko more što je potencijalna ilegalna aktivnost, prijestup propisan međunarodnom konvencijom i moguće ekološko onečišćenje koje se može dogoditi može imati jako ozbiljne posljedice.

"Nije prvi put"

Ali očito se itekako moramo, i to što hitnije, osvijestiti jer najnovije fotografije koje nam je poslao naš čitatelj svjedoče upravo suprotno.

"Poštovani,

šaljem vam onečišćenje mora od nafte kod Vranjica. Širi se intenzivan miris nafte od Sjeverne luke kod Splita te je obaviještena služba 112, te me kontaktirala Lučka uprava i policija kojoj je sve viđeno rečeno telefonski. Naime vizualno se radi o većim količinama nafte koje pokrivaju morsku površinu te šire intenzivan miris te ovo nije prvi put da se dešava te onečišćuje more"; kazao nam je.

Pogledajte fotografije koje svjedoče i njegovim riječima.

Na nadležnim službama je da utvrde što se dogodilo i na koji način, te da, ako je ovo onečišćenje napravljeno s namjerom, da se krivca i kazni.

Iz PU splitsko-dalmatinske su nam potvrdili da su zaprimili prijavu.