Užasan slučaj vršnjačkog nasilja u Hrvatskoj: Dječaka tukli, pljuvali, gađali urinom, vrtjeli dok nije pao u nesvijest

Šokantan slučaj vršnjačkog zlostavljanja u Slavoniji.

Društvenim mrežama proširio se apel jedne korisnice koja nije mogla okrenuti glavu od nasilja nad jednim dječakom osnovnoškolske dobi.

Žrtva nasilja dječak je šestog razreda osnovne škole u Slavonskom Brodu, koji je izložen sustavnom nasilju, maltretiranju, ponižavanju i fizičkim napadima od skupine vršnjaka i učenika 1. razreda srednje škole.

Prema apelu koji kruži društvenim mrežama, zlostavljanje je uznemirujuće i zastrašujuće. Dječaka redovito tuku, pljuju po njemu, a jednom su prilikom na njega bacili karton od pizze na koji su prije toga svi urinirali.

Posebno je zastrašujući slučaj kad su ga prisilili da sjedne na vrtuljak koji su zatim ubrzavali električnim romobilom. Sve su snimali. Dječak je pao u nesvijest i završio u bolnici na CT snimanju glave, navodi se u objavi. U bolnici je bio i dan ranije na snimanju prsnog koša nakon što su ga dječaci pretukli.

Dječak navodno živi samo s bakom i djedom, skuplja boce kako bi im pomogao, a oni se osjećaju nemoćno i ne znaju komu se obratiti za pomoć, navodi se u objavi.

Policija predala kaznene prijave

Iz policije su potvrdili da su zaprimili prijavu te su odradili sve što je u njihovoj nadležnosti, no kako se radi o maloljetnim osobama, nije moguće dobiti više informacija. Policija je proslijedila kaznenu prijavu u državno odvjetništvo, a s cijelim slučajem upoznat je i Centar za socijalnu skrb.

Oglasio se Grad

O svemu su se oglasili i iz grada Slavonskog Broda te su oštro osudili nasilje među djecom. Grad je kontaktirao s ravnateljicom škole, koja im je potvrdila da se navedeni incident dogodio tijekom prošlog tjedna, a učenik je u školu došao u ponedjeljak, 22. rujna.

"Škola je tada, sukladno važećim protokolima za ovakve situacije, odmah reagirala. Na učeniku su bile vidljive vanjske ozljede, a u slučaj su uključeni Policijska uprava brodsko-posavska, Zavod za socijalni rad te Školska medicina. Sve nadležne službe, prema dostupnim informacijama, poduzimaju mjere u okviru svojih ovlasti", stoji u objavi Grada.

Ravnateljica navodi i da zajedno sa stručnom službom kontinuirano provode aktivnosti usmjerene na senzibilizaciju učenika i očuvanje sigurnog školskog okruženja.

Grad Slavonski Brod uputio je apel svim građanima, osobito roditeljima, kao i svim nadležnim institucijama da zajednički djeluju kako bi spriječili i smanjili pojave bilo kakvog oblika nasilja, osobito među djecom i mladima, piše Dnevnik.hr.