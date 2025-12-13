Užasan napad u Bergkamenu! Izbo mladu ženu i njezino četvero djece, najmlađe ima tri godine

U teškom napadu nožem koji se u subotu ujutro dogodio u Bergkamenu, u njemačkoj regiji Ruhr, teško su ozlijeđeni majka i njezino četvero djece, priopćili su policija i državno odvjetništvo.

Prema dostupnim informacijama, najmlađa žrtva ima svega tri godine. Napad se dogodio oko 5:30 sati u stanu 26-godišnje žene.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istražitelji navode da je osumnjičeni najprije napao majku, a zatim i djecu, piše Welt.

Riječ je o trojici dječaka u dobi od tri, pet i sedam godina te osmogodišnjoj djevojčici. Sve žrtve zadobile su teške ozljede i prevezene su u bolnicu.

Policija sumnja da je napadač 20-godišnji poznanik majke. Nakon napada je pobjegao, a za njim je odmah pokrenuta opsežna potraga.

Napad je okvalificiran kao pokušaj ubojstva, a okolnosti i motivi ovog teškog zločina još se utvrđuju, javlja Welt.