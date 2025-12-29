Užas u susjedstvu: Majka i kći umrle nakon večere za Badnjak, otac u teškom stanju

Talijanski grad Campobasso potresla je teška obiteljska tragedija u kojoj su u razmaku od svega nekoliko sati preminule 15-godišnja djevojka i njezina majka, dok je otac hospitaliziran u teškom stanju. Sumnja se da je uzrok tragedije trovanje hranom nakon večere, a tužiteljstvo je pokrenulo istragu kako bi se utvrdilo što je točno dovelo do smrti dviju članica obitelji, prenosi Dnevnik.hr.

Petnaestogodišnja Sara Di Vita preminula je u subotu navečer u bolnici Cardarelli u Campobassu. Nekoliko sati kasnije, u nedjelju ujutro, u istoj je zdravstvenoj ustanovi preminula i njezina majka, 50-godišnja Antonella Di Ielsi. Otac djevojčice, 55-godišnji Gianni Di Vita, također je zaprimljen u bolnicu zbog ozbiljnih zdravstvenih tegoba te se nalazi na liječenju.

Obitelj, koja živi u mjestu Pietracatella, danima se osjećala loše, no prema dostupnim informacijama, dva su puta nakon dolaska Hitne pomoći bili vraćeni kući jer se njihovo stanje u tom trenutku nije procijenilo kao zabrinjavajuće. Situacija se, međutim, u subotu poslijepodne naglo pogoršala. Zbog jakih bolova ponovno su zatražili liječničku pomoć, nakon čega su Sara i njezin otac hitno smješteni na Odjel intenzivne njege, dok je majka zaprimljena na odjel interne medicine.

Unatoč naporima liječnika, mladoj učenici Klasične gimnazije nije bilo spasa te je preminula oko 22:30. Jedina članica obitelji koja nije pokazivala nikakve simptome je njihova 20-godišnja kći.

Istraga usmjerena na večeru

Prema prvim saznanjima, istražitelji razmatraju mogućnost da je tragediju izazvala večera na Badnjak, koja je uključivala ribu, morske plodove i dagnje. Dodatnu nedoumicu stvara činjenica da su na istoj večeri sudjelovali i drugi gosti koji nisu prijavili nikakve zdravstvene probleme.

Tužiteljstvo u Campobassu naložilo je obdukciju tijela majke i kćeri kako bi se utvrdilo je li riječ o trovanju hranom, snažnoj alergijskoj reakciji ili nekom drugom uzroku. Slučaj istražuje Mobilna policijska jedinica.

Tragedija je duboko potresla mještane Pietracatelle, gdje je obitelj Di Vita dobro poznata. Otac Gianni, po zanimanju računovođa, godinama je bio aktivan u lokalnoj politici te je obnašao dužnost vijećnika i gradonačelnika. Aktualni gradonačelnik Antonio Tommasone izrazio je sućut obitelji.

"Šokirani smo, ovo je tragedija koja nas je ostavila bez riječi. Cijelo mjesto je u nevjerici, a u ime zajednice izražavam duboku sućut obitelji”, poručio je.