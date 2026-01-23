UŽAS U SUSJEDSTVU Djed silovao unuku (14)

Policija u Beogradu uhitila je muškarca G. M. (57) zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo silovanja djeteta. Žrtva je njegova unuka stara 14 godina, a djevojčica je iskaz dala u prisutnosti majke.

Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je osumnjičeni teško kazneno djelo silovanja nad unukom počinio u više navrata. Osumnjičeniku je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden na saslušanje pred tužiteljstvom, piše Blic.rs.

Slučaj je preuzelo Više javno tužiteljstvo u Beogradu, koje će voditi daljnju istragu. Budući da je riječ o maloljetnoj žrtvi, istražni organi će poduzeti sve mjere za zaštitu integriteta djeteta. Iskaz će biti uz prisutnost stručnih osoba i psihologa.

U istragu su uključeni i Centar za socijalnu skrb te druge nadležne službe, koje odmah pružaju podršku i zaštitu žrtvi.

Prema zakonu Republike Srbije, za silovanje ili s njom izjednačenu radnju nad djetetom predviđena je kazna zatvora od tri do dvanaest godina.

U kvalificiranim slučajevima, ako je nastupila teška tjelesna ozljeda, ako je djelo počinjeno od više osoba, ako je uzrokovalo trudnoću, kazna se penje od pet do petnaest godina. Ako nastupi smrt djeteta, minimalna kazna je deset godina zatvora.

S obzirom na srodstveni odnos djed – unuka i ponavljanje djela, u praksi se takvi slučajevi tretiraju kao posebno teški te mogu rezultirati znatno višim kaznama.