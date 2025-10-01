UŽAS U ŠKOLI Šestaš u Baškoj Vodi ključem napao petoricu učenika: "Bojimo se scenarija Koste K."

Prije dva dana dogodio se incident u Osnovnoj školi Bariše Granića Meštra u Baškoj Vodi. 11-godišnji učenik je ključem svog romobila lakše ozlijedio petoricu kolega. Poslali smo upit Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.

"Nastavno na upit dovršeno je istraživanje vezano uz prijavljeni događaj u obrazovnoj ustanovi o kojem smo saznanja zaprimili 30. rujna 2025. godine, a kojeg su proveli specijalizirani policijski službenici za postupanje s djecom i maloljetnicima.

Utvrđeno je da je dijete mlađe od 14 godina tijekom pauze ključem od romobila lakše ozlijedio svoje vršnjake. Pet dječaka je zadobilo ozlijede zbog kojih im nije trebala liječnička pomoć", kazali su nam iz policije.

Policija dolazi na roditeljski sastanak

"Kako je to zakonom propisano, o svemu utvrđenom će biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad i Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, Odsjek za kaznenopravnu zaštitu djece i maloljetnika tako da će uz opće posebno izvješće biti dostavljena pismena i sačinjena dokumentacija.

Također, policijski službenici će na poziv ravnateljice sudjelovati i na sastanku s roditeljima, a sve kako bi im bili na raspolaganju za odgovore na eventualna pitanja i razgovor", dodali su.

Slobodna Dalmacija piše kako uplašeni roditelji djece iz razreda koji broji 17 učenika jučer nisu htjeli poslati svoju djecu u školu. Tek tada je ravnateljica Ružica Radalj alarmirala makarsku policiju. U priču se uključio i načelnik Vjekoslav Radić, koji je školi ponudio plaćanje zaštitara.

Roditelji su za Slobodnu Dalmaciju ispričali da problematični učenik već dvije godine napada slabije od sebe. "Napadi i provokacije dječaka koji u školu dolazi romobilom, što nije dozvoljeno, nisu od jučer. Svaki incident se gura pod tepih sve do sada, kada je napokon, uz dan zakašnjenja, pozvana policija", naglasili su.

"Nije to dijete krivo, već roditelji koji mu sve dopuštaju, ali ne ulazimo u njihove privatne stvari, već samo tražimo zaštitu naše djece jer se bojimo scenarija Koste Kecmanovića. Sada je to bio napad ključem koji je hladno oružje, a sutra se može dogoditi najgori scenarij", upozoravaju roditelji.

Ravnateljica škole tvrdi da zbog zaštite maloljetnika i u skladu s etičkim kodeksom ne smije davati nikakve informacije. "Škola je odmah reagirala, obavijestila nadležne institucije i poduzela sve potrebne mjere", poručila je ravnateljica, koja je za danas sazvala roditeljski sastanak.