Užas u Puli. Huligan rasistički vrijeđao stopera Varaždina

Nogometnu predstavu na Aldo Drosini, u kojoj je Istra izašla kao pobjednik protiv Varaždina (1:0), zasjenio je trenutak iz 89. minute. Naime, tada je susret prekinut iz nesvakidašnjeg razloga, barem u kontekstu hrvatskih travnjaka, jer branič Varaždina Lamine Ba vrijeđan je od strane navijača na rasističkoj osnovi.

Mauritanski nogometaš francuskog podrijetla bio je žrtva degutantnih povika sa zapadne tribine, te je i sam ušao u verbalni sukob s jednim navijačem. Sudac Patrik Pavlešić morao je reagirati te je na kratko prekinuo dvoboj, kako bi se smirila situacija...prenose Sportske novosti.

Događaj je, očekivano, braniča Varaždina izbacio iz takta, te je Ba navodno i po završetku dvoboja želio "popričati" s protivničkim navijačima. Popeo se na ogradu te ušao u novi žestok verbalni okršaj, ali su ga suigrači spustili i primirili.