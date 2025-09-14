UŽAS U POZNATOM TRGOVAČKOM LANCU Kupac ostao šokiran kad je izrezao meso - iz njega iscurila smrdljiva zelena masa

Nakon što je u ožujku ove godine slučaj s pokvarenim odojkom iz Konzuma izazvao veliku pozornost javnosti, s gotovo dva milijuna pregleda na društvenim mrežama i tisućama reakcija, pojavila se nova prijava nezadovoljnog kupca – ponovno u Konzumu, i ponovno vezana uz mesne proizvode dobavljača PIK Vrbovec, izvijestili su iz Halo, inspektore.

Na slici se vidi svinjski vrat s kostima koji je bio pakiran u komadima (na akciji u Super Konzumu.

"Prilikom obrade, tj. rezanja mesa naišli smo na nekakvu veliku kvrgu koju smo zarezali i iz koje je iscurila nekakva čudna zelena i smrdljiva masa," požalio nam se Brođanin i prema našoj uputi javio se s reklamacijom i u Konzum i dobavljaču tog mesa PIK Vrbovec za kojeg proizvodi i pakira njemački Weidemnark FLeischwaren GmbH &Co.KG iz Sogela.

O tome se očitovao i odmah ispričao Konzum:

"Izuzetno nam je žao zbog situacije koju ste nam opisali te smo sa svim detaljima reklamacije odmah upoznali odgovorne kolege zadužene za taj segment poslovanja, kao i samog dobavljača. Temeljem iste smo od dobavljača dobili povratnu informaciju da je riječ o apcesu koji se može razviti uslijed ozljede koja nastane tijekom života životinje ili uslijed redovitih veterinarskih kontrola i obveznih cijepljenja. Radi se o skrivenoj mani koja se nalazi unutar mesa ili mišića pa je apsces teško uočiti ako je smješten duboko u mesu i ako ga se izričito ne probije nožem.

Cijenimo iskustva naših kupaca jer smo upravo zahvaljujući njima u mogućnosti eventualni propust prepoznati na konkretnom prodajnom mjestu i tako kvalitetnije i efikasnije reagirati, stoga se ovim putem još jednom zahvaljujemo što ste nam se obratili.

Reklamacija je opravdana i prilikom sljedećeg posjeta Konzum prodavaonici s računom i reklamiranim proizvodom (?) obratite poslovođi kako bismo izvršili povrat novca ili zamjenu artikla," odgovorili su iz Konzuma.

Na pitanje je li takvo meso za konzumaciju iz Državnog inspektorata su odgovorili:

"Meso inficirano gnojnim sadržajem nije za prehranu ljudi,“ te dodali:

"Još jednom naglašavamo i pozivamo sve hrvatske građane da se u istoj i/ili sličnoj situaciju obrate Državnom inspektoratu, a predstavka se može podnijeti poštom ili elektroničkom poštom odnosno popunjavanjem obrasca prijave na mrežnoj stranici Državnog inspektorata ili putem portala e- Građanin te predati osobno u uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u područnim uredima i ispostavama Državnog ili predati u pisarnicama Središnjeg ureda, mjesno nadležnog područnog ureda ili ispostave Državnog inspektorata. Dnevno radno vrijeme, uredovno radno vrijeme za rad sa strankama i adrese ustrojstvenih jedinica Državnog inspektorata objavljene su na mrežnoj stranici Državnog inspektorata“.