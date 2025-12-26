Užas u Parizu: Muškarac izbo tri žene u metrou

Francuske vlasti privele su muškarca kojeg se sumnjiči da je u petak poslijepodne napao tri žene u pariškom metrou, u vrijeme kada su u gradu trajala blagdanska događanja.

Prema informacijama koje je za AFP potvrdila uprava javnog prijevoza RATP, napadi su se dogodili na tri različite lokacije duž linije 3, koja prolazi središtem Pariza. Incidenti su zabilježeni između 16.15 i 16.45 sati na postajama République i Arts et Métiers, u blizini četvrti Marais, te na stanici Opéra.

Iz RATP-a su poručili da je žrtvama vrlo brzo pružena pomoć hitnih službi. Vatrogasci su im na licu mjesta pružili liječničku pomoć, a prema pisanju Le Parisiena, žene su zadobile lakše ozljede, uglavnom na leđima i bedrima.

– Jedna mlada žena ozlijeđena je u bedro. Bilo je puno krvi, posjekotina je bila prilično duboka – ispričala je jedna svjedokinja. Tužiteljstvo je potvrdilo da ozljede nisu opasne po život.

Policija je osumnjičenog locirala uz pomoć snimki nadzornih kamera i alata za praćenje mobilnih uređaja. Kako prenosi Le Monde, riječ je o muškarcu u srednjim dvadesetim godinama koji je uhićen u svom domu na području Val d’Oisea. Za sada se isključuje povezanost napada s terorizmom.

– Aktiviranje geolokacije njegova mobitela dovelo je do uhićenja kasno poslijepodne. Policija je na terenu, a sigurnosne mjere na liniji su dodatno pojačane – poručili su iz nadležnih službi.