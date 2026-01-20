UŽAS U NOVOM ZAGREBU Na stubištu stambene zgrade pronađen leš

Leš zasad nepoznate muške osobe pronađen je u nedjelju oko 23 sata u Novom Zagrebu u Baburičinoj ulici, na stubištu stambene zgrade, javila je zagrebačka policija.

Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je nakon obavljenog očevida prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

Na mjestu događaja s preminulim se nalazio i 46-godišnji muškarac koji je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga.