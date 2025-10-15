Užas u Hrvatskoj. Indijac, glavni kuhar hotela na Krku, silovao pomoćnu kuharicu

Kako piše riječki portal Burin, 32-godišnji državljanin Indije, A.M.S. iz Mumbaija, uhićen je zbog sumnje da je u Baški na otoku Krku, kao glavni kuhar, silovao pomoćnu kuharicu koja je radila u istom hotelu.

Policija ga je danas privela na riječki Županijski sud, gdje je održano ročište o istražnom zatvoru.

Prema navodima portala, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci predložilo je pritvor zbog opasnosti od bijega i mogućeg utjecaja na svjedoke, među kojima je i žrtva. Indijac se, osim za silovanje, sumnjiči i za bludne radnje te nametljivo ponašanje.

Rekao da ga je prijavila zbog ljubomore

Prema navodima Burina, prvi slučaj datira iz 27. lipnja ove godine, kada je kuhar, nakon zajedničke smjene, pozvao kolegicu u svoj stan u Baški. Djevojka mu je rekla da ne želi spolni odnos, no on ju je, unatoč tome, napastvovao. Nakon toga joj nije dopustio da odmah ode, već je zahtijevao da ostane kako bi "razgovarali o svemu".

Drugi slučaj se, prema prijavi, dogodio krajem kolovoza prošle godine u hotelskoj sobi koju je koristila pomoćna kuharica. Tada ju je, iako bolesnu i iscrpljenu, počeo ljubiti i dodirivati protiv njezine volje.

Indijac se, navodi Burin, sumnjiči i da je od kraja lipnja ove godine djevojci u više navrata dolazio u stan, slao poruke i pokušavao uspostaviti kontakt, što je kod nje izazvalo strah i tjeskobu.

U Indiji ima trudnu ženu i maloljetno dijete

Na ispitivanju u tužiteljstvu sve je poricao, tvrdeći da je bio u intimnoj vezi s djevojkom tijekom cijele sezone te da ga je prijavila zbog ljubomore.

Prema informacijama Burina, osumnjičeni ima u Indiji trudnu suprugu i maloljetno dijete, a dozvola boravka i rada u Hrvatskoj mu vrijedi do kraja veljače 2026. godine. Sud tek treba odlučiti hoće li mu biti određen istražni zatvor.