Užas u Hrvatskoj. Djevojčica (12) prijavila oca za seksualno zlostavljanje

U istražnom zatvoru završio je otac kojeg je kćer prijavila za seksualno zlostavljanje. Sve je, prema prijavi, počelo krajem prošle godine, kada je muškarac, koji je netom prije toga izašao iz zatvora nakon odsluženja kazne, navodno počeo seksualno iskorištavati vlastito dijete. Riječ je o 12-godišnjoj djevojčici koja je u to vrijeme živjela kod očeve sestre, a u međuvremenu je izdvojena iz obitelji.

Prema njezinoj prijavi, otac je dolazio u stan svoje sestre gdje ju je spolno zlostavljao. Njezinu priču potvrdili su, doznaje Index, i njezini bratići, kojima se djevojčica povjerila.

Sve negira, ali sud odlučio drukčije

Otac je nakon uhićenja sve negirao. Iako je riječ o višestruko osuđivanoj osobi, tvrdi kako svom djetetu nikada ne bi naudio.

Kaznenom prijavom na teret mu se stavlja čak 16 kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina te zanemarivanja djeteta. Na zahtjev tužiteljstva sud mu je odredio istražni zatvor kako ne bi utjecao na svjedoke, prije svega na žrtvu. Osim toga, ocijenjeno je da postoji opasnost da ponovi kazneno djelo za koje je osumnjičen.