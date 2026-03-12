Užas u Gospiću: Muškarac osumnjičen za dvostruko ubojstvo starica

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu, u suradnji s policijom, provelo je očevid nakon smrti dviju žena u Gospiću, u dobi od 70 i 98 godina. Zbog sumnje da je počinio dva teška ubojstva, osumnjičen je 47-godišnji muškarac kojem je određen istražni zatvor, priopćilo je Državno odvjetništvo.

Prema rezultatima izvida, sumnja se da je osumnjičenik 10. ožujka, oko 5 sati ujutro, na širem području Gospića usmrtio dvije žene. U dvorištu obiteljske kuće hladnim je oružjem ubio 70-godišnju žrtvu, a potom u samoj kući ubio i 98-godišnju ženu. Obje su preminule na mjestu događaja.

Istraga ukazuje da su žrtve bile bliske i ranjive osobe, što dodatno otežava težinu kaznenih djela.

Nakon prijave policije, Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu predložilo je sucu istrage Županijskog suda određivanje istražnog zatvora protiv 47-godišnjaka. Razlozi su opasnost da bi mogao ometati postupak utjecajem na svjedoke, opasnost od ponavljanja kaznenog djela te osiguranje nesmetanog odvijanja postupka za djela koja su zakonom kažnjiva dugotrajnim zatvorom, uz posebno teške okolnosti počinjenja.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog i odredio istražni zatvor osumnjičeniku, čime je obuhvaćena sva navedena opravdanja.