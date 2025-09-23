Užas u Bukovlju: Ubijen muškarac, policija traga za ubojicom

Danas oko 18 sati na području općine Bukovlje došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba zadobila ozljede, a kasnije je preminula.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti i detalje ovog događaja.

Kako javlja Plus portal u Šušnjevcima u općini Bukovlje u utorak poslijepodne ubijen je muškarac. Počinitelj je navodno poznat policiji te je i dalje u bijegu. S ubijenim se, kažu mještani, cijeli dan družio na obližnjem izletištu Ljeskove vode, a potom ga dočekao i hladnokrvno ubio na cesti. U tijeku je očevid. Zbog svega je blokiran prolazak prema Ljeskovim vodama i Vrhovini.