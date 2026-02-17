Užas na Valentinovo: Maserka (36) umrla na poslu

Maserka (36) preminula je u spa centru u Sankt Peterburg nakon što joj je pozlilo zbog iscrpljenosti na Dan zaljubljenih.Prema navodima kolega, žena se 14. veljače žalila na umor jer je radila gotovo bez pauze od jutra, jer su svi termini u spa centru bili popunjeni, prenosi Telegraf.rs.

Nakon što joj je pozlilo, legla je na stol za masažu kako bi se odmorila, ali je ubrzo izgubila svijest. Hitno je prevezena u bolnicu, no uprkos naporima liječnika preminula je dva sata kasnije.

Maserka je u Rusiju došla prije šest mjeseci iz Indonezije kako bi zaradila novac. U Indoneziji je ostavila dvoje maloljetne djece.