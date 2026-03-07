Užas na našem otoku: Pronašli tijelo muškarca u zapaljenoj kući

Policijski službenici Policijske postaje Krk danas su oko 15.20 sati zaprimili dojavu kako su pripadnici JVP Krk u opožarenoj kući u Krku pronašli tijelo muške osobe.

Riječ je o 74-godišnjem hrvatskom državljaninu, a tijelo pokojnika je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci kako bi se obdukcijom utvrdio točan uzrok smrti.

Očevidom koji je u tijeku utvrdit će se uzrok požara, ukupna materijalna šteta te sve okolnosti ovog događaja. piše tportal.