UŽAS NA A7 Sudar 2 vozila, čovjek poginuo

Na autocesti A7, oko stotinu metara od čvora Jadranovo sjever u smjeru prema Rupama, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila. Prema prvim informacijama, u nesreći je život izgubila jedna osoba.

Promet na toj dionici trenutačno je obustavljen, a na mjestu događaja interveniraju hitne službe.

Prema podacima HAK-a, zbog nesreće je zatvoren promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe. Obilazni pravac vodi od čvora Rijeka zapad preko nerazvrstane ceste, zatim ŽC5018, ŽC5047 i DC8 do čvora Učka.