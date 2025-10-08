Uz radionicu na temu vršnjačkog nasilja nastavlje se bogat program u Zoni

Mjesečni program u Zoni tradicionalno je započeo uz Šahovsko popodne, Jogu u Zoni i Sajam razmjene, a novi tjedan nastavlja se najvećim druženjem splitske anime zajednice te radionicom o temi vršnjačkog nasilja.

- U petak, 10. listopada u 18:30 sati, u Zoni će se održati radionica u sklopu savjetovališta Prika. Radionica je namijenjena mladima koji žele saznati više o vršnjačkom nasilju, neovisno o tome jesu li u prošlosti ili trenutno i sami iskusili neki oblik vršnjačkog nasilja. Sudionici će se upoznati s posljedicama koje nasilje ostavlja na pojedince te sa strategijama za uspješno suočavanje s takvim situacijama - objašnjava Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Voditeljica radionice bit će Jadranka Sočo, magistra školske psihologije i tjelesno orijentirana praktičarka s dugogodišnjim iskustvom rada u školi. Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna rezervacija mjesta putem prijavnice na klubzona.net.

- U drugoj polovici listopada pripremili smo više od šesnaest različitih događanja. Uz izložbu Marine Mužinić nastavljamo ciklus Mladi izlažu, a vraćaju se Biciklopopravljaonica i večeri društvenih igara u novom formatu. Uz niz kvizova i tematskih druženja, učit ćemo i o astrofotografiji te obilježiti 18 godina djelovanja Info zone. Sve najave bogatog programa potražite na klubzona.net i na vrijeme isplanirajte listopad na Šperunu - poziva Zubanović.